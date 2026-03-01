Antonio Brown, de nuevo en la polémica: el tweet de la exestrella de la NFL sobre el crimen organizado

¿Qué pasó con Antonio Brown? Es la gran pregunta que los fanáticos de la NFL -y en especial de los Pittsburgh Steelers- comenzaron a hacerse hace un par de años. Después de ser acusado de intento de homicidio y ser extraditado desde Dubai a Estados Unidos, el exreceptor comenzó a usar de manera más frecuente sus redes sociales; ahora con un polémico tweet sobre el crimen organizado en México.

La semana pasada, nuestro país estuvo envuelto en el ojo del huracán por la captura y posterior abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías 'El Mencho'. Jalisco y varios puntos de México vivieron momentos de angustia, por lo que la conversación se trasladó hasta las redes sociales.

Antonio Brown con Tampa Bay | AP

Exactamente una semana después del operativo, 'AB' aprovechó sus redes sociales para transmitir el siguiente mensaje: "¿Qué pasó con la situación de los cárteles mexicanos", acompañado de un emoji simulando una pregunta.

Dicho mensaje no ha sido el único polémico de Antonio Brown en las últimas horas, pues después de la situación que ocurrió en las últimas horas, el exreceptor lanzó un dardo más: "Dubai está terminado. Será casi imposible para los Emiratos Árabes Unidos vender un estilo de vida seguro a expatriados e inversores en la actualidad".

What happened to the Mexican cartel situation 🤔 — AB (@AB84) March 1, 2026

Del cielo al infierno: Antonio Brown y sus diversas polémicas

No cabe duda que Antonio Brown fue uno de los mejores y más talentosos receptores en la era moderna de la NFL, brillando principalmente con los Pittsburgh Steelers y Ben Roethlisberger. Sin embargo, las situaciones fuera de los emparrillados comenzaron a ser el pan de cada día con AB.

Después de ser traspasado de los Steelers a los Raiders -equipo en el que nunca jugó-, Brown comenzó a recibir acusaciones de abuso sexual y más polémicas. Aunque tuvo un breve resurgimiento con los Tampa Bay Buccaneers, con quienes ganó un Super Bowl, Brown salió por la puerta de atrás y dejó todo su talento de lado.

¿Cuál es la actualidad de Antonio Brown?

Antonio Brown fue arrestado a finales del 2025 por un intento de asesinato, razón por la cual fue extraditado de Dubai a Estados Unidos. Aunque ahora se encuentra en un arresto domiciliario, el exreceptor que estuvo siete veces en el Tazón de los Profesionales se olvidó por completo del deporte.