¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre

Regina Tarin vivió en cuestión de días un giro muy importante en su carrera. La joven peleadora, que estaba a punto de firmar con la WWE y mudarse a Orlando en abril, terminó debutando en UFC México con una victoria que la coloca como una de las nuevas promesas de las artes marciales mixtas. Lo que parecía un cambio de disciplina terminó convirtiéndose en el inicio de un sueño cumplido.

Con apenas 21 años y un récord invicto de 7-0 como profesional, Regina 'Kill Bill' Tarin respondió al llamado de emergencia de la UFC para salvar la cartelera en la Arena CDMX. Sustituyó a la argentina Sofía Montenegro, quien se bajó por motivos de salud, y aceptó enfrentar a Ernesta Kareckaite en un peso pactado de 130 libras, ya que no había tiempo suficiente para dar las 125 del peso mosca.

Regina fue la oponente de emergencia en UFC México | X: @UFC

De la WWE a salvar la cartelera de UFC México

Días antes del evento, Regina Tarin tenía todo acordado para integrarse a la WWE. Incluso había realizado el tryout y planeaba mudarse a Florida en abril. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra oportunidad. “Bromeando dije que la única razón por la que no me fuera sería entrando a la UFC y mira, pasó lo impensable”, confesó la peleadora en conferencia de prensa.

La llamada de Dana White cambió por completo su panorama. A solo tres días de UFC México, recibió la propuesta para sustituir a Montenegro y no dudó en aceptar. Con poco tiempo de preparación específica y sin poder realizar el recorte habitual, Tarin asumió el reto consciente de que era la oportunidad que había esperado desde que comenzó su carrera profesional hace dos años.

On 3 days notice 😤



Regina Tarin earns the UD victory in her debut at #UFCMexico!



[ LIVE at 8pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/WrWmowaLR8 — UFC (@ufc) February 28, 2026

Su presencia no pasó desapercibida desde el pesaje oficial, donde se mostró visiblemente emocionada, incluso entre lágrimas, al subir a la báscula. El momento simbolizaba más que un debut: era la confirmación de que su sueño de pelear en la mayor empresa de MMA del mundo se hacía realidad antes de lo imaginado.

Regina Tarin debuta con victoria y apunta a firmar con UFC

Ya en el octágono, Regina Tarin dejó claro que no llegó solo para cubrir un hueco en la cartelera. La mexicana ofreció una actuación sólida ante Ernesta Kareckaite y se llevó la victoria por decisión unánime, consolidando su invicto y demostrando que está lista para competir al más alto nivel.

El triunfo en UFC México no solo le permitió hacer historia en casa, sino que también abrió la puerta a un contrato formal con la organización. Tras salvar la cartelera y cumplir con una destacada presentación, se espera que firme con la UFC de manera inminente, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Regina dio el peso en tan solo dos días | IG: @regina_tarin