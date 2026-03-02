Fórmula 1 analiza contar con más carreras sprint en las próximas campañas

El equipo Cadillac se prepara para su debut en la Fórmula 1, que tendrá lugar el próximo viernes durante las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia. Este evento marcará el inicio de la temporada 2026 en el circuito urbano de Albert Park.

En esta nueva etapa, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez y su compañero Valtteri Bottas enfrentarán el desafío de un proyecto que arranca desde cero y que, en sus inicios, se anticipa complejo.

Liam Lawson en su monoplaza | AP

El rendimiento de Cadillac fuera de lo esperado

Durante los tests de pretemporada en Barcelona y Bahréin, el rendimiento de Cadillac no fue el esperado. El equipo se mostró lento y ocupó las últimas posiciones de la parrilla, compartiendo dificultades con Aston Martin, otra de las escuderías con más problemas.

Este panorama complica las aspiraciones de Cadillac de sumar puntos en las carreras, ya que solo los diez primeros clasificados obtienen unidades. Sin embargo, una nueva propuesta podría abrirles más oportunidades en el futuro cercano.

Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | @Cadillac_F1

Las carreras sprints pueden crecer

Según informa el portal especializado RaceFans, la Comisión de la F1 está evaluando la posibilidad de duplicar el número de carreras Sprint, pasando de seis a doce para la temporada 2027. Este cambio coincidiría con el segundo año de contrato de Pérez con la escudería estadounidense.

Las carreras Sprint, introducidas en 2021, otorgan puntos a los ocho primeros pilotos en la jornada del sábado, añadiendo un elemento extra de competitividad a los fines de semana de Gran Premio. De aprobarse la medida, los equipos tendrían seis oportunidades adicionales para luchar por los puntos.