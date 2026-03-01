Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

El conflicto en Oriente Medio amenaza la Fórmula 1: Ferrari, atrapado en Doha

Marco Tolama, el legendario "Charro Volador". Miembro icónico de Los Protagonistas y maestro de la crónica automovilística en México. Recordamos su legado, su pasión y aquella voz que nos acompañó en las pistas durante décadas. ¡Hasta siempre, maestro!
Axel Fernández
01 marzo 2026
Los ataques con misiles provocan inquietud: la FIA y la Fórmula 1 siguen de cerca la situación

La escalada de tensiones ha puesto los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en el punto de mira del mundo de la Fórmula 1. Tras los ataques militares iraníes a bases estadounidenses en la región, incluido un ataque con misiles cerca de una instalación naval de Estados Unidos, en Bahrein, tanto la FIA como la dirección de la categoría siguen de cerca la situación.

Equipo de Ferrari en la pretemporada de la F1 | AP
Equipo de Ferrari en la pretemporada de la F1 | AP

¿Qué pasará en la F1?

Por ahora, ninguna de las dos carreras está directamente amenazada. El Gran Premio de Baréin está programado para el 12 de abril, y los equipos no llegarían al paddock hasta principios de abril, como muy pronto.

Checo Pérez y Valtteri Bottas junto al MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas junto al MAC-26 de Cadillac | @Cadillac_F1

¿Se cancelarán las carreras en Bahrein y Arabia Saudita?

En Jeddah se corre una semana después, el 19 de abril. "Nuestras próximas tres carreras se celebran en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio", según un comunicado de los círculos de la Fórmula 1. Sin embargo, se añade que la situación se sigue "muy de cerca" y que están en contacto estrecho con las autoridades competentes.

A pesar de ello, ya se perciben los primeros nervios. Pirelli tuvo que cancelar las pruebas de neumáticos en Bahrein en las que debían participar Mercedes y McLaren. Los miembros de los equipos intentan encontrar vuelos de regreso alternativos o vuelos directos a Australia, donde la carrera de Melbourne se disputa el 8 de marzo. La razón de esto es también el cierre temporal del espacio aéreo en Bahrein, así como el aumento de las alertas de seguridad en la región.

Checo Pérez manejando el monoplaza de Cadillac | AP

La temporada comienza el 8 de marzo en Melbourne

Informaciones no oficiales del diario español Marca confirman que personal de Ferrari se encuentra varado en Doha, con el espacio aéreo cerrado, y aún no está claro cuándo podrán abandonar Qatar. En el mejor de los casos, no será antes del lunes, y necesitan llegar al otro lado del mundo, a Australia, para el primer fin de semana de F1.

La última escalada no es la primera prueba de seguridad para la Fórmula 1 en el Golfo. Durante el Gran Premio de Arabia Saudita de 2022, un misil cayó cerca de una instalación de la compañía Aramco en Jeddah. En aquella ocasión, tras recibir garantías de seguridad, los organizadores decidieron continuar con el fin de semana de carreras.

