Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League

El Fulham de Raúl Jiménez logró imponerse 2-1 ante un Tottenham que, pese a reaccionar en el tramo final, sigue sumido en una crisis profunda de resultados en este arranque de 2026. Con una primera mitad de ensueño y un cierre de partido sufrido, los dirigidos por Marco Silva mantienen viva la esperanza de alcanzar puestos de competiciones continentales.

Harry Wilson celebra gol del Fulham | AP

FULHAM SUFRIÓ DE MÁS

El encuentro comenzó con una intensidad eléctrica que favoreció a los locales casi de inmediato. Apenas al minuto 7, Harry Wilson abrió el marcador tras una jugada colectiva que no estuvo exenta de polémica. Los defensores del Tottenham reclamaron airadamente una falta previa de Raúl Jiménez dentro del área, pero tras la revisión silenciosa del VAR, el gol fue validado, desatando la euforia en las gradas.

Cuando parecía que el Tottenham intentaba asentarse en el terreno de juego, apareció la figura de Alex Iwobi para ampliar la ventaja. El nigeriano, en una muestra de técnica individual exquisita, sacó un disparo potente y colocado desde fuera del área justo antes de que terminara la primera mitad. El balón se incrustó pegado al poste, haciendo inútil la estirada de Guglielmo Vicario. El 2-0 reflejaba la superioridad absoluta de un Fulham que dominaba a placer.

La tónica se mantuvo en el inicio del complemento, donde los Cottagers desperdiciaron múltiples oportunidades para sentenciar el encuentro. La falta de contundencia frente al arco de Vicario permitió que el Tottenham, que parecía noqueado, encontrara una vía de escape. Al minuto 66, Richarlison aprovechó una desatención defensiva para marcar el descuento, transformando por completo la narrativa del partido y volcando a los visitantes al ataque en busca de un empate heroico.

Fulham vence 2-1 a Tottenham | AP

JUEGO COMPLICADO PARA JIMÉNEZ

Para Raúl Jiménez no fue una tarde sencilla. El delantero mexicano fue el blanco principal de la zaga londinense, especialmente de Micky van de Ven y Radu Dragusin, quienes lo marcaron de forma asfixiante desde el silbatazo inicial. Jiménez tuvo que lidiar con un juego físico al límite, incluyendo un fuerte choque de cabezas que encendió las alarmas en el estadio, aunque afortunadamente pudo continuar.

Su oportunidad más clara llegó al minuto 54, tras un centro raso que remató de primera intención, pero la defensa de los Spurs logró bloquear el disparo en el último instante. A pesar de no haber encontrado el gol, su esfuerzo y capacidad para retener el balón fueron valorados por la afición, que lo despidió entre aplausos cuando salió de cambio al minuto 74.

Raúl Jiménez celebrando gol con Fulham | Grosby Group

FULHAM SUEÑA CON EUROPA; TOTTENHAM, HUNDIDO