Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League

Raúl Jiménez celebra victoria de Fulham | X: @FulhamFC
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:21 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano arrancó de titular en la victoria de los Cottagers; Jiménez se fue sin gol ni asistencia esta semana

El Fulham de Raúl Jiménez logró imponerse 2-1 ante un Tottenham que, pese a reaccionar en el tramo final, sigue sumido en una crisis profunda de resultados en este arranque de 2026. Con una primera mitad de ensueño y un cierre de partido sufrido, los dirigidos por Marco Silva mantienen viva la esperanza de alcanzar puestos de competiciones continentales.

Harry Wilson celebra gol del Fulham | AP

FULHAM SUFRIÓ DE MÁS

El encuentro comenzó con una intensidad eléctrica que favoreció a los locales casi de inmediato. Apenas al minuto 7, Harry Wilson abrió el marcador tras una jugada colectiva que no estuvo exenta de polémica. Los defensores del Tottenham reclamaron airadamente una falta previa de Raúl Jiménez dentro del área, pero tras la revisión silenciosa del VAR, el gol fue validado, desatando la euforia en las gradas.

Cuando parecía que el Tottenham intentaba asentarse en el terreno de juego, apareció la figura de Alex Iwobi para ampliar la ventaja. El nigeriano, en una muestra de técnica individual exquisita, sacó un disparo potente y colocado desde fuera del área justo antes de que terminara la primera mitad. El balón se incrustó pegado al poste, haciendo inútil la estirada de Guglielmo Vicario. El 2-0 reflejaba la superioridad absoluta de un Fulham que dominaba a placer.

La tónica se mantuvo en el inicio del complemento, donde los Cottagers desperdiciaron múltiples oportunidades para sentenciar el encuentro. La falta de contundencia frente al arco de Vicario permitió que el Tottenham, que parecía noqueado, encontrara una vía de escape. Al minuto 66, Richarlison aprovechó una desatención defensiva para marcar el descuento, transformando por completo la narrativa del partido y volcando a los visitantes al ataque en busca de un empate heroico.

Fulham vence 2-1 a Tottenham | AP

JUEGO COMPLICADO PARA JIMÉNEZ

Para Raúl Jiménez no fue una tarde sencilla. El delantero mexicano fue el blanco principal de la zaga londinense, especialmente de Micky van de Ven y Radu Dragusin, quienes lo marcaron de forma asfixiante desde el silbatazo inicial. Jiménez tuvo que lidiar con un juego físico al límite, incluyendo un fuerte choque de cabezas que encendió las alarmas en el estadio, aunque afortunadamente pudo continuar.

Su oportunidad más clara llegó al minuto 54, tras un centro raso que remató de primera intención, pero la defensa de los Spurs logró bloquear el disparo en el último instante. A pesar de no haber encontrado el gol, su esfuerzo y capacidad para retener el balón fueron valorados por la afición, que lo despidió entre aplausos cuando salió de cambio al minuto 74.

Raúl Jiménez celebrando gol con Fulham | Grosby Group

FULHAM SUEÑA CON EUROPA; TOTTENHAM, HUNDIDO

Con este resultado, el Tottenham extiende su racha negativa y sigue sin conocer la victoria en la Premier League en lo que va del año 2026. Por el contrario, para el Fulham estos tres puntos representan una inyección de adrenalina pura. Aunque el camino hacia Europa todavía es largo y sinuoso, la solidez mostrada en casa sugiere que los Cottagers tienen los argumentos necesarios para pelear hasta el final de la temporada.

Últimos videos
Lo Último
12:42 Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
12:36 ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
12:29 Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
12:20 “Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
12:15 ¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
12:04 Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva
11:43 Julián Araujo y Celtic rescatan agónico empate ante Rangers
11:40 Fidalgo sobre el apoyo que recibe en Betis: "La afición mexicana no te suelta"
11:35 Por qué se conmemora el 8 de marzo: el origen y significado del Día Internacional de la Mujer
11:30 Luna de Sangre marzo 2026 en México: fecha y hora para ver el eclipse lunar total
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
Contra
01/03/2026
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Futbol
01/03/2026
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
Futbol
01/03/2026
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Futbol
01/03/2026
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis
Futbol
01/03/2026
¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
Mia y Lia Cueva en el podio en la Copa Mundial de Clavados en Montreal 2026 | AFP
Otros Deportes
01/03/2026
Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva