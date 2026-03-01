'Si es culpable su carrera se acaba': Mourinho lanza contundente declaración tras caso Prestianni

Los presuntos actos racistas de Gianluca Prestianni en el Estadio Da Luz, durante el juego de ida de los Playoffs de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, continúan causando estragos en el vestidor de las Águilas. José Mourinho, entrenador del cuadro portugués, aseguró que respaldará la inocencia del jugador; pero, si se comprueba lo contrario, su relación con él habrá terminado.

Vini recibió palabras por parte de Mourinho | AP

¿Qué dijo Mourinho?

Durante una rueda de prensa, se le volvió a cuestionar sobre su postura sobre lo ocurrido en la copa de Europa, a lo que un molesto ‘Mou’ declaró que Prestianni tiene derecho a la inocencia hasta que no se le declare lo contrario.

No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?, aseguró Mourinho.

Vinicius pelea balón con Prestianni| AP

Sin embargo, el ex entrenador del Fenerbahce confesó que si se reúnen las pruebas suficientes para que el argentino sea declarado culpable de actos de racismo, este romperá toda relación con él, con todo y la buena conexión que ambos tienen en el equipo.

Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Hay cariño al futbolista. No hay red incondicional. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó, sentenció el técnico.

Jugadores de Real Madrid celebran; Prestianni mira a lo lejos | AP

El hombre que le dijo ‘no’ al Real Madrid

La llave del Madrid vs Benfica fue sin duda la que mayor ‘morbo’ trajo consigo. Desde la goleada de las Águilas a los blancos en la última jornada de la Fase de Liga, hasta un reencuentro de un técnico histórico con su ex equipo y aunado el incidente de Vinicius y Prestianni, hicieron que los ojos del mundo miraran con atención ambos encuentros.

El propio Mourinho se encargó de hacer más grande la polémica, arremetiendo contra los medios, esto tras un supuesto interés del Madrid por querer de vuelta al portugués, pero este no cedió en ningún momento, dejando una frase clara ‘se le puede decir no al Madrid’.