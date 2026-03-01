El peor momento en la carrera de Raúl Asencio: "Perdí la noción del tiempo"

Pese al pase del Real Madrid ante Benfica en Octavos de Final de UEFA Champions League, el defensa merengue Raúl Asencio no disfrutó de ese triunfo.

En un momento del partido mientras peleaba un balón aéreo, Asencio sufrió un duro golpe en la cabeza al chocar contra su compañero Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga chocó cabeza con Asencio | X: @RealMadrid

El impacto dejó inconsciente a Raúl inmediatamente, sus compañeros miraban con drama y preocupación mientras las asistencias médicas se acercaban a revisarlo.

El central abandonó el terreno de juego en una camilla y con collarín puesto para evitarle cualquier lesión posterior al impacto.

Asencio fue diagnosticado con una contractura cervical que posiblemente lo haga perderse el duelo ante Getafe pero no es una lesión de gravedad.

Raúl Asencio continúa jugando con Real Madrid | IG: asencio

Raúl concedió una entrevista al medio RMTV donde habló sobre que sintió cuando ocurrió el accidente, que recuerda y como ha sobrellevado la situación.

Recuerdo no tener la vista del todo clara, no poder moverme del todo, perder fuerza. Fue una sensación un poco desagradable.

¿Cuándo regresará Raúl Asencio a las canchas?

Real Madrid elimina al Benfica | AP