Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El peor momento en la carrera de Raúl Asencio: "Perdí la noción del tiempo"

Asencio dejó el terreno de juego en camilla por un fuerte golpe | AP
Jorge Armando Hernández 20:30 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensa español recuerda lo que ocurrió tras el choque de cabeza con Camavinga que lo dejó inconsciente

Pese al pase del Real Madrid ante Benfica en Octavos de Final de UEFA Champions League, el defensa merengue Raúl Asencio no disfrutó de ese triunfo.

En un momento del partido mientras peleaba un balón aéreo, Asencio sufrió un duro golpe en la cabeza al chocar contra su compañero Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga chocó cabeza con Asencio | X: @RealMadrid

El impacto dejó inconsciente a Raúl inmediatamente, sus compañeros miraban con drama y preocupación mientras las asistencias médicas se acercaban a revisarlo.

El central abandonó el terreno de juego en una camilla y con collarín puesto para evitarle cualquier lesión posterior al impacto.

Asencio fue diagnosticado con una contractura cervical que posiblemente lo haga perderse el duelo ante Getafe pero no es una lesión de gravedad.

Raúl Asencio continúa jugando con Real Madrid | IG: asencio

Raúl concedió una entrevista al medio RMTV donde habló sobre que sintió cuando ocurrió el accidente, que recuerda y como ha sobrellevado la situación.

Recuerdo no tener la vista del todo clara, no poder moverme del todo, perder fuerza. Fue una sensación un poco desagradable.

¿Cuándo regresará Raúl Asencio a las canchas?
Real Madrid elimina al Benfica | AP

De acuerdo al Parte Médico publicado esta misma semana sobre la condición de salud del central, solo se perderá el duelo ante Getafe. Por lo que su fecha de regreso más próxima sería el 7 de marzo.

Últimos videos
Lo Último
22:35 Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
22:28 Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
22:14 ¿Se acaban los fantasmas? La increíble racha de Nicolás Larcamón con Cruz Azul
21:43 Remontada Esmeralda: León vence 2-1 a Necaxa con golazos y dramatismo final
21:41 ¡Salados! Cruz Azul ha fallado sus tres últimos penaltis de manera consecutiva
21:37 Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado
21:26 ¡Nacho Libre en el octágono! Wes Schultz sorprende con su entrada en UFC
21:22 ¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
21:11 ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
21:02 Lucca Vuoso debuta en la Liga MX y vive un emotivo momento familiar
Tendencia
1
Futbol Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado
2
Futbol ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
3
Lucha De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
4
Empelotados ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
5
Futbol Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
6
Lucha Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
Te recomendamos
Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
Lucha
28/02/2026
Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
Futbol
28/02/2026
Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
¿Se acaban los fantasmas? La increíble racha de Nicolás Larcamón con Cruz Azul
Futbol
28/02/2026
¿Se acaban los fantasmas? La increíble racha de Nicolás Larcamón con Cruz Azul
Remontada Esmeralda: León vence 2-1 a Necaxa con golazos y dramatismo final
Futbol
28/02/2026
Remontada Esmeralda: León vence 2-1 a Necaxa con golazos y dramatismo final
¡Salados! Cruz Azul ha fallado sus tres últimos penaltis de manera consecutiva
Futbol
28/02/2026
¡Salados! Cruz Azul ha fallado sus tres últimos penaltis de manera consecutiva
Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado
Futbol
28/02/2026
Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado