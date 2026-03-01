Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Salados! Cruz Azul ha fallado sus tres últimos penaltis de manera consecutiva

José Paradela falló penalti ante Rayados | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 21:41 - 28 febrero 2026
Con el fallo de José Paradela, La Máquina consiguió un récord negativo en el actual semestre

Cruz Azul logró una victoria importante ante Rayados de Monterrey, además de que consiguió el liderato de la Liga MX. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para La Máquina, pues en el primer tiempo fallaron un penalti y consiguieron un récord negativo.

José Paradela tomó el balón al minuto 10, después de que Gabriel 'Toro' Fernández fue derribado dentro del área grande. Pese a la calidad excelsa del mediocampista argentino, Luis 'Mochis' Cárdenas adivinó la trayectoria y sacó el balón de la parte inferior del arco, en una atajada descomunal.

Luis 'Mochis' Cárdenas y su gran atajada a Paradela | IMAGO7

Los tres penaltis fallados de Cruz Azul

Dicho tiro de castigo no solo fue el primero que falló Paradela en su carrera, sino que también es el tercer penalti al hilo que no logró convertir el cuadro celeste. La mala racha de La Máquina desde los 11 pasos nació desde el Apertura 2025, en uno de los momentos cumbres del campeonato.

La "cruzazuleada” en los penaltis comenzó en las Semifinales del torneo pasado, en un momento importante para los cementeros. El equipo de Larcamón tuvo la oportunidad de empatar el global ante Tigres, pero Gabriel Fernández le entregó el balón a Nahuel Guzmán.

Nahuel Guzmán comenzó la maldición | IMAGO7

El segundo ocurrió en el Clausura 2026, en un partido que terminó en una victoria sufrida para los de Larcamón. Carlos Rotondi falló ante los Bravos de Juárez en la Jornada 4 del certamen y, aunque el fallo no significó mucho de primera instancia, terminó por poner en predicamentos al final a Cruz Azul.

El tercer y último fue el de Paradela, que tampoco significó mucho para los dirigidos por Nicolás Larcamón. Después del fallo del exjugador de Necaxa, Carlos Rotondi anotó el primero; Agustín Palavecino aumentó el marcador y sentenció el partido.

¿Quiénes pueden ser tiradores para Cruz Azul?

Varios nombres comenzaron a surgir para ser el nuevo tirador de penaltis de Cruz Azul, entre ellos el capitán del equipo celeste. Charly Rodríguez se ganó el corazón de los aficionados celestes, gracias a un resurgimiento con Nicolás Larcamón y Vicente Sánchez.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7
