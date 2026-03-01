Remontada Esmeralda: León vence 2-1 a Necaxa con golazos y dramatismo final

Con carácter y una dosis de espectacularidad, León vino de atrás para imponerse 2-1 a Necaxa en casa tras una noche que tuvo dramatismo hasta el final. Los Hidrocálidos sorprendieron antes del descanso, pero el conjunto Esmeralda respondió con un gol de antología y selló la remontada desde el punto penal, desatando la euforia en el Nou Camp y firmando una victoria.

Golpe hidrocálido antes del descanso

Cerca del descanso, cuando el partido parecía encaminarse al empate sin goles, Necaxa encontró el momento preciso para golpear. Danny Leyva tomó el balón tras una falta y dibujó un centro con intención al corazón del área. Agustín Oliveros atacó el espacio con determinación, se impuso en el salto y conectó un cabezazo sólido, bien direccionado. El balón se escurrió por abajo, pegado al poste izquierdo, lejos del alcance del arquero. El 0-1 cayó como un balde de agua fría para la afición esmeralda, mientras los visitantes celebraban una ventaja construida con precisión y contundencia.

León no tardó en reaccionar. Intensificó la presión, adelantó líneas y comenzó a cargar el juego por las bandas en busca del empate. Sin embargo, la defensa rojiblanca se mantuvo firme, ordenada y solidaria. Cada centro encontraba un despeje oportuno; cada disparo, una barrida salvadora o las manos seguras del guardameta.

Sin goles en el León vs. Necaxa | MexSport

Gol de antología para el empate

En el segundo tiempo, el guion cambió. Impulsado por su gente, el conjunto esmeralda asumió el protagonismo y volcó el partido hacia el área rival. La recompensa llegó en una jugada de insistencia, cuando el balón quedó a merced dentro del área. Juan Domínguez, de espaldas al arco y rodeado de defensores, decidió intentar lo impensado: se acomodó y ejecutó una chilena espectacular. El remate salió con potencia y colocación, dejando inmóvil al portero. El estadio estalló en un grito unánime; era un gol para enmarcar, de esos que encienden la noche y reavivan la esperanza.

Juan Pablo Domínguez pide perdón por su gol ante el Necaxa | MexSport

Penal, VAR y ley del ex

Con el envión anímico a su favor, León siguió empujando hasta que, en la recta final, una mano dentro del área cambió el destino del encuentro. El árbitro acudió al VAR, revisó la acción y señaló el penal ante la expectación general.

Diber Cambindo asumió la responsabilidad. Con temple y determinación, cobró desde los once pasos y venció al arquero para consumar la remontada. La tribuna explotó de júbilo, aunque el delantero optó por un festejo mesurado, aplicando la ley del ex y mostrando respeto hacia su antiguo equipo. Así, entre carácter, talento y perseverancia, León firmó una remontada vibrante ante su gente.