Mauricio Macri destroza a Juan Román Riquelme y de paso le da con todo a Maradona: "Yo le pedí que atendiera sus adicciones"

La actualidad que vive Boca Juniors no es la más favorecedora, mala gestión y falta de jugadores con un cuerpo técnico que de verdad saque del hoyo a los Xeneizes. Fernando Gago no pudo hacerlo y regresó a México para fichar con Necaxa. Claudio Úbeda tiene al conjunto en el lugar nueve de la clasificación.

Viendo de frente a la actualidad en decadencia del club, el expresidente de Boca Mauricio Macri reapareció para dar candentes y picantes declaraciones con respecto al presidente Juan Román Riquelme a quien le tiró un dardo bastante venenoso.

"Cuando alguien siente que es más importante que la institución se va todo al demonio. El futbol te enseña que nadie gana algo solo"

Mauricio Macri tiró declaraciones contra Riquelme| EFE

El también expresidente de la República Argentina dio declaraciones sobre la gestión del recién renovado DT del conjunto 'Xeneize' Claudio Úbeda y apuntó a la gestión 'personalista' en sus palabras por parte de Riquelme.

"Boca no contrata DTs porque los buenos sienten que no hay una institución, sino un club manejado de forma personalista"

Riquelme ahora presidente de Boca Juniors | AP

El exdirectivo recordó su 'traumática' relación con el ídolo Diego Armando Maradona, donde afirmó que el campeón del mundo no podía con la demanda deportiva porque sus adicciones ya lo sobrepasaban.

"Estaba tan mal por las adicciones que ni podía patear un penal"

Mauricio Macri lanzó picantes declaraciones | @mauriciomacri

¿Maradona pudo haber dirigido a Boca Juniors?

De acuerdo a las mismas declaraciones de Macri, a él le hubiera encantado que Diego Maradona dirigiese a los 'Xeneizes' pero antes le pidió que resolviera su problema de adicciones.