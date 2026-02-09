Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Entrenador de Vélez Sarsfield se rinde a Diego Valdés tras brillar con dos asistencias contra Boca Juniors

Valdés se 'despachó' con dos asistencias | X: @Velez
Mauricio Díaz Valdivia 17:53 - 09 febrero 2026
La afición del club argentino terminó encantada con el examericanista después de su último partido en casa

Una de las salidas que más le ha dolido a la afición de America es la del chileno Diego Valdés, quien actualmente juega en Argentina para Vélez Sarsfield.

Aunque su llegada no fue la mejor, con el paso del tiempo se ha ido afianzando, llegando a un muy buen nivel y demostrándolo en el último partido de liga, en el que aportó con dos pases para gol.

Valdés fue el penúltimo 10 de las Águilas | Imago7

El 10 con una actuación mágica

Este pasado domingo 8 de febrero, Vélez Sarsfield y Boca Juniors se enfrentaron en el Estadio José Amalfinati con motivo de la cuarta jornada del campeonato de Apertura. El resultado del compromiso fue de 2-1 en favor de 'El Fortín', pero lo destacado es que para ambos goles, Diego Valdés fue el autor de las asistencias.

Casualmente, ambos pases fueron para el mismo jugador, el delantero argentino Matías Pellegrini, quien dentro del campo le agradeció por ayudarlo a conseguir el doblete de la victoria ante el club Xeneize.

La importancia de las asistencias, los goles y por supuesto, el resultado es que todo se dio antes de que Boca reaccionara con una anotación de Iker Zufiaurre hasta el minuto 90, caso contrario de las de Pellegrini que llegaron al 63' y 66', por lo que la gran actuación del ex 10 de las Águilas se concretó en menos de cinco minutos.

Además, con este resultado, Vélez se confirma como el líder de la competencia, al menos de su sector con 10 puntos en las mismas cuatro jornadas que han disputado.

"Entiende el futbol como pocos"

Ya en la conferencia de prensa posterior al partido, su entrenador Guillermo Barros Schelotto, afirmó que Valdés es muy importante en el esquema, por lo cual agradece que haya dejado atrás la gran cantidad de lesiones con las que había batallado hasta antes de regresar y ponerse en buena forma física y futbolística.

Valdés fue uno de los MVP del partido ante Boca | X: @Velez

Lo veo muy bien, es un tipo con mucha trayectoria y madurez deportiva. Entiende el juego como pocos

Barros Schelotto no solamente destacó a su 10, ya que al mismo tiempo quiso hablar de Manuel Lanzini, quien también ha logrado afianzarse en el once inicial del 'Fortín': "Son dos jugadores que tienen un montón de condiciones individuales muy buenas para cualquier entrenador", agregó.

