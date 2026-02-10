Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Kenneth Walker III y Sam Darnold celebran el título del Super Bowl en Disneyland

Kenneth Walker y Sam Darnold asistieron a Disney | AP
Rafael Trujillo 18:11 - 09 febrero 2026
Los campeones de la NFL con Seattle Seahawks aprovecharon su visita a California

Comenzó la fiesta. Los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX, levantando así su segundo Trofeo Lombardy. Tras vencer a los New England Patriots, dos de las figuras del equipo de Seattle decidieron aprovechar su visita a California para poder iniciar con sus festejos.

Tras coronarse campeones de la NFL, el MVP del Super Bowl LX, Kenneth Walker III, y el mariscal de campo Sam Darnold, de los Seattle Seahawks, realizaron la ya tradicional visita a Disneyland. La celebración en "El Lugar más Feliz de la Tierra" tuvo lugar un día después de su contundente victoria por 29-13.

Los Seahawks ganaron su segundo Super Bowl | AP

Figuras de los Seahawks

Kenneth Walker III fue la pieza clave en la ofensiva de Seattle, acumulando 135 yardas en 27 acarreos, de las 141 totales del equipo por tierra. Su capacidad para desgastar a la defensiva de los Patriots y controlar el reloj fue fundamental para el triunfo.

Con esta actuación, Walker se convirtió en el primer corredor en ser galardonado como Jugador Más Valioso del Super Bowl desde que Terrell Davis lo lograra en el Super Bowl XXXII en 1998.

Con una actuación destacada que incluyó 161 yardas totales, la tercera mejor cifra de su carrera y a solo seis de su récord personal, un jugador clave impulsó a su equipo. A su lado, el mariscal de campo Sam Darnold completó una jornada sólida, lanzando para 202 yardas y un touchdown, sin cometer intercepciones ni perder balones.

Anotación de Kenneth Walker I AP

El origen de una tradición icónica del Super Bowl

En enero de 1987, el director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, y su esposa, Jane Breckenridge, ofrecieron una cena en Disneyland con el cineasta George Lucas y otras celebridades para promocionar la inauguración de la nueva atracción Star Tours del parque.

Dos semanas después, el mariscal de campo de los New York Giants, Phil Simms, lideró a su equipo a una victoria por 39-20 sobre los Denver Broncos en el Super Bowl XXI (1987) y ganó el premio al MVP. Al salir del campo, un equipo de cámaras se acercó al mariscal de campo ganador y le preguntó qué haría después. "¡Voy a Disney World!", exclamó. Más tarde que le pagaron 50 mil dólares por decir esa frase.

Ahora fue el turno de Kenneth Walker de visitar Disney para celebrar el campeonato de los Seahawks. El corredor y su mariscal de campo fueron vistos en Disneyland disfrutando de las Tazas Locas

