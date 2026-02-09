Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Seattle; una ciudad deportiva con poco que festejar con sus equipos

Las franquicias en Seattle no han podido dar buenos resultados | AP
Marcos Olvera García 16:39 - 09 febrero 2026
Los Seahawks apenas han podido darle la cuarta alegría a los aficionados de Seattle, quienes han podido celebrar poco en los últimos años

Este domingo, los Seattle Seahawks celebraron su segundo Super Bowl tras vencer a los New England Patriots en el Super Bowl LX, siendo uno de los pocos títulos que la gente de la ciudad ha podido celebrar.

Seahawks no había celebrado un Vince Lombardi desde 2013, cuando consiguieron su primer campeonato en la NFL, en ese tiempo, los de Seattle no habían podido reponerse de la derrota ante los Pats de Tom Brady.

Las franquicias en Seattle no han podido dar buenos resultados | AP

El problema es que los aficionados de esta ciudad no tuvieron mucho más para festejar con ninguno de sus equipos en las grandes ligas norteamericanas, a excepción de lo conseguido por los Seattle Sounders en la Major League Soccer.

El equipo que también juega en Lumen Fiel, ha ganado dos veces la MLS Cup (2016 y 2019), además de coronarse en la Concacaf Champions Cup (2022) y en la Leagues Cup (2025), siendo el último campeonato en la historia de la franquicia.

Las franquicias en Seattle no han podido dar buenos resultados | X: @SeattleSonics

Otro equipo en ser campeón estando en Seattle fueron los Sonics en la NBA. Los Seattle Sonics, estuvieron en la Asociación de 1967 al 2008, levantando su único título en la temporada 1979, cuando vencieron en cinco juegos a los Washington Bullets.

Desafortunadamente, para los aficionados de la ciudad de Seattle, los Seahawks, los Sonics y los Sounders son los únicos equipos que han podido celebrar campeonatos en Washington.

Hay otros tres equipos en la ciudad que no han podido levantar un campeonato. En la Major League Baseball, los Seattle Mariners, quienes nunca han podido llegar a una Serie Mundial.

Los otros dos equipos son de creación reciente; los Seattle Kraken llegaron a la NHL en 2018 (sin poder consagrarse campeones) y las chicas del Seattle Reigns en la National Women Soccer League, quienes aparecieron en el futbol femenil estadounidense en 2012.

Las franquicias en Seattle no han podido dar buenos resultados | reignfc.com
