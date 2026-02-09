Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Paulinho para rato! Toluca anuncia la renovación de su delantero estrella

Paulinho anotó su primer gol del Clausura 2026 | Imago7
Rafael Trujillo 17:36 - 09 febrero 2026
Los Diablos Rojos amarraron a dos piezas para el futuro

Habrá goleador para rato en Toluca. Tras un bicampeonato de Liga MX y un tricampeonato de goleo, los Diablos Rojos han decidido amarrar a su máxima figuras, Paulinho por los siguientes años. A través de una publicación en redes sociales, revelaron la renovación del portugués.

Paulinho l IMAGO7

Joao Paulo llegó a los Diablos Rojos para disputar el Apertura 2024. En su primer torneo brincó a la escena marcando 13 goles y coronándose campeón de goleo. En sus siguientes dos temporadas marcó 29 goles en 30 partidos disputados ayudando a su equipo a levantar el trofeo de campeones en ambas campañas.

Este gran nivel en el futbol mexicano, han llevado al Toluca a extender su contrato. El equipo anunció con un emotivo video que, el delantero portugués se quedará en el equipo por lo menos dos años más de lo que se esperaba.

Anuncian su renovación

Con un video en redes sociales, fue el propio jugador portugués quien anunció su renovación. Con un emotivo mensaje, el delantero recordó sus sueños y aseguró que hoy los está cumpliendo con Toluca

"Querido Joao Paulo, ¿recuerdas aquellos sueños de niño? Soñar con estadios llenos, con tu nombre siendo coreado en las gradas, con goles que no sólo se celebran, sino que hacen historia. Soñar con ganar, con pertenecer con lograr cosas grandes en el equipo. Hoy ese niño puede mirar al frente y sonreir..."

"Hay tiempo por delante para seguir conquistando sueños. Al menos hasta 2029", expresó el delantero revelando dos años más en su contrato que, previo a hoy, concluía en junio del 2027. Con esto, el delantero estaría hasta cinco años con los Diablos Rojos.

Paulinho l IMAGO7

Renovaron otra pieza clave

Paulinho no fue el único jugador que firmó una extensión de contrato hasta 2029. En otro video, esta vez cómico y no emotivo, Franco Romero compartió que seguirá siendo jugador de los Diablos Rojos por los siguientes tres años.

Franco Romero seguirá con Toluca | IMAGO7

Con un simple "Pitbull 2029, seguirá habiendo cositas hasta 2029", el mediocampista argentino reveló su renovación. Con esto, el jugador de 25 años se mantendrá un dos años más de lo esperado pues su contrato era hasta diciembre del 2027.

El mediocampista acumula 47 partidos disputados en todas las competencias con el conjunto escarlata siendo pieza clave para el bicampeonato del equipo. Con los Diablos suma tres colaboraciones de gol en 3 mil 700 minutos.

