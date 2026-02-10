Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares

El Super Bowl 2026 volvió a demostrar que su impacto va mucho más allá del deporte. Durante la final de la NFL, las marcas desplegaron campañas publicitarias de gran escala para aprovechar una audiencia global, consolidando a este evento como el escaparate más importante de la industria publicitaria.

Pringles apostó por el humor con un anuncio protagonizado por la cantante Sabrina Carpenter./YouTube

Entre los anuncios más comentados destacó el comercial de Pringles, protagonizado por Sabrina Carpenter, quien aparece construyendo a su pareja ideal con papas fritas, en un tono de sátira que conectó rápidamente con la audiencia y se posicionó entre los favoritos del público.

Otro spot que llamó la atención fue el de Squarespace, estelarizado por Emma Stone y dirigido por Yorgos Lanthimos, con una narrativa dramática en blanco y negro donde la actriz interpreta una versión exagerada de sí misma enfrentando un bloqueo tecnológico relacionado con su dominio web.

El Super Bowl volvió a consolidarse como el evento publicitario más influyente a nivel global./ AP

¿Qué comerciales marcaron la conversación del Super Bowl LX?

La marca Dove apostó por un mensaje social con su campaña The Game Is Ours, un anuncio enfocado en visibilizar cómo las críticas al cuerpo influyen en que niñas abandonen el deporte, promoviendo el empoderamiento femenino durante una de las transmisiones más vistas del año.

La rivalidad histórica entre refresqueras revivió con el comercial de Pepsi, que recuperó a los icónicos osos polares asociados a su competencia y los colocó en una situación que generó conversación viral en redes sociales.

Comment I Love Pepsi below if you agree with this bear pic.twitter.com/wKKlLFx1mb — Pepsi (@pepsi) February 9, 2026

En el rubro de bebidas, Bud Light presentó un anuncio protagonizado por Peyton Manning, acompañado por Post Malone y Shane Gillis, con una narrativa humorística ambientada en una boda, mientras que Hellmann’s destacó por una campaña con tono nostálgico y musical que fue bien recibida por la audiencia.

La lista de celebridades incluyó también a Peyton Manning, Serena Williams, George Clooney, Post Malone, Ben Stiller, Jennifer Aniston y Sofía Vergara, entre otros, confirmando que la presencia de figuras de alto perfil sigue siendo una estrategia clave para captar la atención del público.

Serena Williams fue una de las figuras del deporte que apareció en los comerciales del Super Bowl 2026./ AP

Inversión millonaria y alcance histórico

De acuerdo con datos de la cadena transmisora, el costo promedio de un spot de 30 segundos durante el Super Bowl 2026 fue de 8 millones de dólares, mientras que los espacios más cotizados alcanzaron los 10 millones, convirtiendo a esta edición en la más costosa en la historia del evento.

Las marcas pagaron hasta 10 millones de dólares por 30 segundos de publicidad durante el Super Bowl 2026./ AP

Además del impacto comercial, la transmisión del show de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, registró una audiencia récord de 142.3 millones de espectadores, reforzando el peso cultural del Super Bowl como fenómeno global.

Más allá del partido y del espectáculo musical, el Super Bowl 2026 confirmó su papel como el escenario donde la publicidad define tendencias, mide fuerzas y prueba nuevas narrativas. En una era dominada por lo digital, estos 30 segundos siguen siendo el espacio más codiciado para las marcas, capaces de convertir una idea en conversación global y de marcar el pulso cultural del año.