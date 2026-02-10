Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lamine Yamal revela su 'mayor deseo' al visitar México durante el Mundial 2026

Lamine Yamal ya piensa en su visita a México durante el Mundial | AP
Rafael Trujillo 20:38 - 09 febrero 2026
El futbolista español habló sobre estar en territorio mexicano por primera vez

A cinco meses de la disputa de la Copa del Mundo de 2026, Lamine Yamal comenzó a compartir algunos detalles sobre la expectativa que rodea su posible participación en el torneo más importante del futbol internacional. El joven atacante del Barcelona habló recientemente sobre la ilusión que existe dentro de la Selección Española por competir en el Mundial y sobre uno de los escenarios que marcarán su camino en la Fase de Grupos, México.

España quedó ubicada en el Grupo H, donde compartirá sector con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Dentro de esta fase, el combinado español disputará sus dos primeros encuentros en Atlanta, Estados Unidos, mientras que el tercer partido se jugará en Guadalajara, Jalisco, territorio mexicano. Ese duelo será clave para cerrar la fase de grupos y representará el primer contacto de Lamine Yamal con México.

El futbolista, considerado una de las principales promesas del futbol europeo, reconoció que existe una motivación especial por jugar un partido mundialista en tierras mexicanas, país que visitará por primera vez durante la justa internacional.

Lamine ya piensa en jugar en México |AP

El interés de Lamine Yamal por conocer México

En una entrevista reciente, Lamine Yamal habló sobre lo que más le llama la atención de su visita a México durante el Mundial 2026. Aunque el calendario de competencia será ajustado y el tiempo para actividades fuera de la cancha será limitado, el delantero del Barcelona dejó claro que hay un aspecto cultural que despierta su curiosidad.

De manera directa, Yamal señaló su interés por la gastronomía mexicana, una de las más reconocidas a nivel internacional. Al referirse a ello, el futbolista comentó: “probar algún taco, creo. Nunca he estado en México”.

Sus palabras reflejan la expectativa que existe por conocer el país, aunque sea de manera breve, en medio de una competencia de alta exigencia como la Copa del Mundo. Guadalajara, sede del encuentro entre España y Uruguay, será el punto de contacto entre el jugador español y la afición mexicana, así como con una de las sedes históricas del futbol nacional.

Lamine quiere probar los Tacos mexicanos | AP

La ilusión mundialista y una confesión fuera de la cancha

Más allá del interés por México, Lamine Yamal también habló sobre el objetivo principal de la Selección Española en el Mundial 2026. A pesar de su corta edad, el atacante dejó en claro que la mentalidad del equipo está puesta en competir al máximo nivel y buscar el título.

“Aún falta mucho, pero la ilusión es la de todos los españoles. Queremos ganar y dar lo máximo por el país”, expresó el futbolista al referirse al reto que representa la Copa del Mundo.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Lamine Yamal continúa perfilándose como una de las figuras a seguir dentro de la Selección Española, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por la atención que genera su presencia en sedes internacionales como México, donde vivirá una experiencia inédita dentro de su carrera profesional.

Lamine Yamal | AP
