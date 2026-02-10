¡Cada vez más cerca! Cruz Azul y Tigres cierran acuerdo por el traspaso de Nico Ibañez

Tras más de 30 horas de negociaciones, Cruz Azul y Tigres finalmente llegaron a un acuerdo para el traspaso de Nico Ibañez. Con el cierre de registros de la Liga MX llegando este lunes, la Máquina trabajó a marchas forzadas para hacerse del delantero y ya solo falta que el equipo cementero lo haga oficial.

Ibáñez ha trabajado por separado del equipo felino durante las últimas semanas. Al ya no formar parte del planteamiento que busca Guido Pizarro, el equipo buscó dejarlo ir con miras a sumar un ingreso previo al cierre de mercado.

Se destrabaron las negociaciones

Todo el fin de semana, Cruz Azul estuvo negociando con Tigres para poder firmar a un nuevo delantero de cara al resto del Clausura 2026. De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, fueron hasta 36 horas de negociaciones, pero fue en los últimos 30 minutos que lograron llegar a los acuerdos más importantes

Cruz Azul y Tigres acordaron el traspaso de Ibáñez | IMAGO7

Con esto, ya existe un arreglo entre Cruz Azul y Tigres para firmar al atacante sudamericano. Su contratación llega con urgencia ya que, el la Liga MX anunció que aceptará los últimos registros hasta las 23:59 horas del centro de México.

De acuerdo con la misma información, en la negociación directa entre presidentes de los equipos, Ibáñez llegará a Cruz Azul por cerca de 2.5 MDD, con contrato por 2 años y opción de uno más. El delantero por su parte, ya está en el aeropuerto de Nuevo León con miras a viajar a la Capital mexicana para firmar su contrato lo más pronto posible.

Cruz Azul está cerca de firmar a Ibáñez | IMAGO7

Los números de Ibáñez

Ibáñez, de 31 años, vestirá su cuarta camiseta en México, luego de llegar al Atlético de San Luis en el Clausura 2018, tener un paso importante con los Tuzos del Pachuca a partir del Apertura 2021, y fichar con Tigres en el Clausura 2023. Ahora buscará recuperar su mejor nivel.

En total, Ibáñez suma 228 partidos de Liga MX disputados, en los cuales suma 88 anotaciones y 15 asistencias. Su mejor momento lo encontró con Atlético San Luis al sumar 57 anotaciones. Hoy con Cruz Azul tendrá la oportunidad de seguir aumentando estos números.

Nicolás Ibañez en juego ante Santos | IMAGO7