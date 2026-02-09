Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes

Nico Ibañez celebra un gol con Tigres | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 13:11 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina ya llegó a un arreglo personal con el futbolista, pero aún falta la luz verde de Tigres

Cruz Azul y Nicolás Ibáñez ya tienen un acuerdo. Lo único que resta es la resolución entre clubes para que el delantero pueda convertirse en nuevo refuerzo de La Máquina para el presente torneo.

Nicolás Ibáñez con Tigres en la Final ante Toluca | IMAGO7

CRUZ AZUL BUSCA CERRAR EL FICHAJE

Desde el entorno del jugador se sabe que Cruz Azul ha intensificado las gestiones en las últimas horas, pujando con fuerza para concretar la llegada del atacante.

En La Noria consideran a Ibáñez como la pieza ideal para reforzar el eje del ataque en este semestre.

IBÁÑEZ QUIERE FICHAR CON CRUZ AZUL

Tanto Nicolás Ibáñez como su círculo cercano ven con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta celeste.

Al delantero le atrae especialmente el proyecto deportivo de Cruz Azul y la relevancia que tendría dentro del equipo, situación que hoy no vive en Tigres.

Uno de los factores que inclinaron la balanza es que actualmente Ibáñez se encuentra registrado en la categoría Sub-21 con el conjunto felino, escenario que ha limitado su protagonismo.

Además, el movimiento cuenta con el respaldo de la directiva cementera. El ingeniero Víctor Velázquez ya dio el visto bueno para que Nicolás Ibáñez pueda integrarse a las instalaciones de La Noria una vez que se cierre el acuerdo entre ambas instituciones.

TIEMPO EN CONTRA

Ahora, únicamente quedan detalles por definir en el traspaso para que el jugador reciba luz verde y pueda viajar a la Ciudad de México incluso este mismo día, con la intención de incorporarse cuanto antes al plantel dirigido por Nicolás Larcamón.

Nico Ibañez celebra una anotación | MEXSPORT

El tiempo, sin embargo, juega en contra. Este lunes el mercado de fichajes en la Liga MX cierra a las 19:00 horas, por lo que las próximas horas serán determinantes para que Cruz Azul pueda cerrar a su centro delantero.

Últimos videos
Lo Último
13:38 Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
13:20 NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
13:11 Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
13:01 NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
12:44 ¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
12:42 Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
12:19 Checo Pérez estrena el Cadillac CA01 en los test de Bahrein
12:12 Pensión Bienestar 2026: Anuncian fechas de registro para adultos mayores y mujeres
12:11 Fidalgo protagoniza emotivo momento con americanistas tras el Atlético de Madrid vs Betis
12:03 OFICIAL: Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; Liga MX revela detalles
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Futbol
09/02/2026
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
NFL
09/02/2026
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
Futbol Nacional
09/02/2026
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
NFL
09/02/2026
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Futbol
09/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
Futbol
09/02/2026
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil