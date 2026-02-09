Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes

Cruz Azul y Nicolás Ibáñez ya tienen un acuerdo. Lo único que resta es la resolución entre clubes para que el delantero pueda convertirse en nuevo refuerzo de La Máquina para el presente torneo.

Nicolás Ibáñez con Tigres en la Final ante Toluca | IMAGO7

CRUZ AZUL BUSCA CERRAR EL FICHAJE

Desde el entorno del jugador se sabe que Cruz Azul ha intensificado las gestiones en las últimas horas, pujando con fuerza para concretar la llegada del atacante.

En La Noria consideran a Ibáñez como la pieza ideal para reforzar el eje del ataque en este semestre.

IBÁÑEZ QUIERE FICHAR CON CRUZ AZUL

Tanto Nicolás Ibáñez como su círculo cercano ven con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta celeste.

Al delantero le atrae especialmente el proyecto deportivo de Cruz Azul y la relevancia que tendría dentro del equipo, situación que hoy no vive en Tigres.

Uno de los factores que inclinaron la balanza es que actualmente Ibáñez se encuentra registrado en la categoría Sub-21 con el conjunto felino, escenario que ha limitado su protagonismo.

Además, el movimiento cuenta con el respaldo de la directiva cementera. El ingeniero Víctor Velázquez ya dio el visto bueno para que Nicolás Ibáñez pueda integrarse a las instalaciones de La Noria una vez que se cierre el acuerdo entre ambas instituciones.

TIEMPO EN CONTRA

Ahora, únicamente quedan detalles por definir en el traspaso para que el jugador reciba luz verde y pueda viajar a la Ciudad de México incluso este mismo día, con la intención de incorporarse cuanto antes al plantel dirigido por Nicolás Larcamón.

Nico Ibañez celebra una anotación | MEXSPORT