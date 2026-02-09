Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Así se está moviendo el mercado de fichajes en la Liga MX | IMAGO7
Liga MX está viviendo las últimas horas del mercado de transferencias, teniendo estos fichajes como lo mejor en el último día del mercado.
En las últimas horas de mercado, hay equipos que buscan terminar de confeccionar sus planteles para lo que resta del torneo, recordando que los cuadros de Liga MX se quedarán sin seleccionados por la Copa del Mundo.
Movimientos Liga MX EN VIVO
Chivas fichó a Jonathan Pérez, delantero mexicano que jugó con el Nashville en la Major League Soccer, que jugó con el equipo norteamericano solo seis meses.
El Atlas ya fichó al reemplazo de Uros Durdevic, Agustín Rodríguez dejó al Juventud del futbol de Uruguay para llegar a la Liga MX.
Cruz Azul y Nicolás Ibáñez ya tienen acuerdo. Falta el arreglo entre directivas
16:43 Dragon Lee lanza advertencia a El Original Grande Americano tras su derrota en Clasificatoria de Rey de Reyes
16:39 Seattle; una ciudad deportiva con poco que festejar con sus equipos
16:21 Identifican cuarto cuerpo de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa
16:17 Super Bowl LX: ¿Cuándo y donde será el desfile de campeonato de Los Seahawks?
16:16 Checo Pérez presenta el casco que usará en su primera temporada con Cadillac
16:09 ¿Cuánto ganaron “los arbustos” que salieron en el medio tiempo de Bad Bunny?
15:56 Doblete de Malen impulsa triunfo de la Roma sobre Cagliari
15:28 Pascal Kaiser, árbitro alemán, que propuso matrimonio a su novio en la Bundesliga es agredido
15:26 ¿Pedrada a Red Bull? Adrian Newey destaca el "entorno agradable" que tiene Aston Martin
15:14 Guillermo Ochoa es goleado en Chipre en derrota del AEL Limassol
