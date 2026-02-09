Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO

Liga MX está viviendo las últimas horas del mercado de transferencias, teniendo estos fichajes como lo mejor en el último día del mercado.

En las últimas horas de mercado, hay equipos que buscan terminar de confeccionar sus planteles para lo que resta del torneo, recordando que los cuadros de Liga MX se quedarán sin seleccionados por la Copa del Mundo.

Movimientos Liga MX EN VIVO

Chivas fichó a Jonathan Pérez, delantero mexicano que jugó con el Nashville en la Major League Soccer, que jugó con el equipo norteamericano solo seis meses.

El Atlas ya fichó al reemplazo de Uros Durdevic, Agustín Rodríguez dejó al Juventud del futbol de Uruguay para llegar a la Liga MX.