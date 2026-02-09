Fórmula 1: Aston Martin revela el auto diseñado por Adrian Newey para la Temporada 2026

El inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 está cada vez más cerca y poco a poco son más las escuderías que presentan sus decoraciones para este año. Este lunes McLaren y Aston Martin revelaron los detalles de sus autos con los cuales tratarán de trascender.

En el caso de los de Silverstone, la expectativa era alta porque se trató del primer diseño en el cual desde el primer se involucró Adrian Newey, parte importante en la era de dominio de Red Bull. El ingeniero británico se sumó a la escudería de Lawrence Stroll el año pasado, pero ya iniciada la temporada.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de México 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez | IMAGO 7

El AMR26, ¿una apuesta arriesgada de Aston Martin?

De momento, el primer auto de Newey en este equipo ha llamado la atención por elementos distintos que se vieron en las pruebas en Barcelona. Las soluciones aerodinámicas y la ubicación de los elementos de la suspensión fueron aspectos que llamaron la atención, así como unas aletas adicionales alrededor del halo, la toma de aire central y unas entradas empotradas.

Sin embargo, por ahora resulta difícil saber si este diseño le funcionará o no a Aston Martin. La escudería de Silverstone llegó a Montmeló más tarde que el resto porque tuvieron que resolver algunos detalles con el motor Honda, que será su proveedor de unidades de potencia a partir de este 2026.

De hecho, el rendimiento del AMR26 dependerá no solo del diseño de Newey, sino de lo bien que pueda el constructor japonés elaborar los motores híbridos. Para las pruebas en el Circuito Catalunya-Barcelona, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll dieron pocas vueltas, por lo que no hay modo de hacer un diagnóstico adecuado.

Así es el nuevo monoplaza de Aston Martin, primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1

Será en la pretemporada en Bahréin, que comenzará este miércoles 11 de febrero, que se aclare un poco más el panorama para todos los equipos. De momento, en el aspecto meramente físico, Aston Martin cambió poco su diseño, con su tradicional verde metálico como color predominante.

Lo más novedoso es la aparición del logo de Honda en la trompa, así como unos detalles en amarillo a los costados. Mientras que Aramco, patrocinador principal de la escudería, domina en los alerones delanteros y traseros, ambos en color negro.