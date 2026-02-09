Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Fórmula 1: Aston Martin revela el auto diseñado por Adrian Newey para la Temporada 2026

El escudo de Aston Martin previo a la presentación de su nuevo monoplaza | X: @AstonMartinF1
El escudo de Aston Martin previo a la presentación de su nuevo monoplaza | X: @AstonMartinF1
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:48 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La escudería de Silverstone tratará de regresar a los primeros planos y pelear por podios en esta nueva era

El inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 está cada vez más cerca y poco a poco son más las escuderías que presentan sus decoraciones para este año. Este lunes McLaren y Aston Martin revelaron los detalles de sus autos con los cuales tratarán de trascender.

En el caso de los de Silverstone, la expectativa era alta porque se trató del primer diseño en el cual desde el primer se involucró Adrian Newey, parte importante en la era de dominio de Red Bull. El ingeniero británico se sumó a la escudería de Lawrence Stroll el año pasado, pero ya iniciada la temporada.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de México 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez | IMAGO 7
Fernando Alonso durante el Gran Premio de México 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez | IMAGO 7

El AMR26, ¿una apuesta arriesgada de Aston Martin?

De momento, el primer auto de Newey en este equipo ha llamado la atención por elementos distintos que se vieron en las pruebas en Barcelona. Las soluciones aerodinámicas y la ubicación de los elementos de la suspensión fueron aspectos que llamaron la atención, así como unas aletas adicionales alrededor del halo, la toma de aire central y unas entradas empotradas.

Sin embargo, por ahora resulta difícil saber si este diseño le funcionará o no a Aston Martin. La escudería de Silverstone llegó a Montmeló más tarde que el resto porque tuvieron que resolver algunos detalles con el motor Honda, que será su proveedor de unidades de potencia a partir de este 2026.

De hecho, el rendimiento del AMR26 dependerá no solo del diseño de Newey, sino de lo bien que pueda el constructor japonés elaborar los motores híbridos. Para las pruebas en el Circuito Catalunya-Barcelona, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll dieron pocas vueltas, por lo que no hay modo de hacer un diagnóstico adecuado.

Así es el nuevo monoplaza de Aston Martin, primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1
Así es el nuevo monoplaza de Aston Martin, primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1

Así es el nuevo monoplaza de Aston Martin

Será en la pretemporada en Bahréin, que comenzará este miércoles 11 de febrero, que se aclare un poco más el panorama para todos los equipos. De momento, en el aspecto meramente físico, Aston Martin cambió poco su diseño, con su tradicional verde metálico como color predominante.

Lo más novedoso es la aparición del logo de Honda en la trompa, así como unos detalles en amarillo a los costados. Mientras que Aramco, patrocinador principal de la escudería, domina en los alerones delanteros y traseros, ambos en color negro.

Aston Martin presentó su nuevo monoplaza y que es el primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1
Aston Martin presentó su nuevo monoplaza y que es el primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1
Últimos videos
Lo Último
16:43 Dragon Lee lanza advertencia a El Original Grande Americano tras su derrota en Clasificatoria de Rey de Reyes
16:39 Seattle; una ciudad deportiva con poco que festejar con sus equipos
16:21 Identifican cuarto cuerpo de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa
16:17 Super Bowl LX: ¿Cuándo y donde será el desfile de campeonato de Los Seahawks?
16:16 Checo Pérez presenta el casco que usará en su primera temporada con Cadillac
16:09 ¿Cuánto ganaron “los arbustos” que salieron en el medio tiempo de Bad Bunny?
15:56 Doblete de Malen impulsa triunfo de la Roma sobre Cagliari
15:28 Pascal Kaiser, árbitro alemán, que propuso matrimonio a su novio en la Bundesliga es agredido
15:26 ¿Pedrada a Red Bull? Adrian Newey destaca el "entorno agradable" que tiene Aston Martin
15:14 Guillermo Ochoa es goleado en Chipre en derrota del AEL Limassol
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Dragon Lee lanza advertencia a El Original Grande Americano tras su derrota en Clasificatoria de Rey de Reyes
Lucha
09/02/2026
Dragon Lee lanza advertencia a El Original Grande Americano tras su derrota en Clasificatoria de Rey de Reyes
Seattle; una ciudad deportiva con poco que festejar con sus equipos
NFL
09/02/2026
Seattle; una ciudad deportiva con poco que festejar con sus equipos
Identifican cuarto cuerpo de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa
Contra
09/02/2026
Identifican cuarto cuerpo de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa
Seattle alista su festejo tras ser campeones del Super Bowl | AP
NFL
09/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuándo y donde será el desfile de campeonato de Los Seahawks?
Checo Pérez durante la pretemporada de Cadillac en Barcelona | X: @SChecoPerez
Fórmula 1
09/02/2026
Checo Pérez presenta el casco que usará en su primera temporada con Cadillac
¿Cuánto ganaron “los arbustos” que salieron en el medio tiempo de Bad Bunny?
Contra
09/02/2026
¿Cuánto ganaron “los arbustos” que salieron en el medio tiempo de Bad Bunny?