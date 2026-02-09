¡Poder papaya! McLaren presenta el MCL40, su arma para defender la corona de la Fórmula 1 en 2026
¡Poder papaya por delante! La escudería McLaren, Campeona de Constructores y casa de Lando Norris, monarca de la Fórmula 1, dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026 de la categoría reina con un espectacular monoplaza, el MCL40, con el que buscará defender sus reinados.
¿Cómo es el nuevo MCL40 de McLaren?
El equipo de Woking decidió no alterar una fórmula que le ha dado resultados en los últimos años y vuelve a confiar en su ya emblemático naranja papaya como color predominante.
El nuevo monoplaza mantiene una estética muy similar a la del MCL39, con el papaya como referencia principal y detalles reforzados en negro. Las modificaciones son sutiles y apuntan más a una evolución que a una ruptura con el pasado reciente.
"Obviamente, un poco más de papaya este año, especialmente en la parte de afuera, lo cual es agradable, pero mantiene un nivel muy similar a lo que ha sido muy sucesivo en los últimos años", señaló Oscar Piastri, quien busca revancha este año.
'Guerra' entre Piastri y Norris
El MCL40 será pilotado por el actual Campeón del Mundo, Lando Norris, y su compañero Oscar Piastri, quien dominó gran parte de la temporada 2025, manteniendo el liderato hasta las últimas fechas.
Sin embargo, órdenes del mismo equipo, las 'Papaya Rules', abrieron la puerta a Lando, quien terminó por arrebatarle el primer lugar del Mundial de Pilotos al australiano y, posteriormente, se coronó como monarca de la F1.
¿Qué esperar del MCL40?
El nuevo bólido de Mclaren ya tuvo su primer contacto con el asfalto durante el shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya a finales de enero.
En esas pruebas iniciales, el equipo dirigido por Zack Brown y Andrea Stella utilizó tres de sus cinco días de filmación permitidos. Tras superar algunos contratiempos iniciales, el auto logró rodar con mayor regularidad en las jornadas siguientes, enfocándose en la recopilación de datos aerodinámicos para afinar la correlación entre la pista y el simulador.
Te puede interesar