¡Poder papaya! McLaren presenta el MCL40, su arma para defender la corona de la Fórmula 1 en 2026

¡Poder papaya por delante! La escudería McLaren, Campeona de Constructores y casa de Lando Norris, monarca de la Fórmula 1, dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026 de la categoría reina con un espectacular monoplaza, el MCL40, con el que buscará defender sus reinados.

El McLaren MCL40 mantiene su naranja papaya | mclaren.com

¿Cómo es el nuevo MCL40 de McLaren?

El equipo de Woking decidió no alterar una fórmula que le ha dado resultados en los últimos años y vuelve a confiar en su ya emblemático naranja papaya como color predominante.

El nuevo monoplaza mantiene una estética muy similar a la del MCL39, con el papaya como referencia principal y detalles reforzados en negro. Las modificaciones son sutiles y apuntan más a una evolución que a una ruptura con el pasado reciente.

"Obviamente, un poco más de papaya este año, especialmente en la parte de afuera, lo cual es agradable, pero mantiene un nivel muy similar a lo que ha sido muy sucesivo en los últimos años", señaló Oscar Piastri, quien busca revancha este año.

Lando Norris, Campeón de la F1 | @McLarenF1

'Guerra' entre Piastri y Norris

El MCL40 será pilotado por el actual Campeón del Mundo, Lando Norris, y su compañero Oscar Piastri, quien dominó gran parte de la temporada 2025, manteniendo el liderato hasta las últimas fechas.

Sin embargo, órdenes del mismo equipo, las 'Papaya Rules', abrieron la puerta a Lando, quien terminó por arrebatarle el primer lugar del Mundial de Pilotos al australiano y, posteriormente, se coronó como monarca de la F1.

El MCL40, de McLaren | mclaren.com

¿Qué esperar del MCL40?

El nuevo bólido de Mclaren ya tuvo su primer contacto con el asfalto durante el shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya a finales de enero.