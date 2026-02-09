OFICIAL: Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; Liga MX revela detalles

La Máquina cambia de horario. La mañana de este lunes la Liga MX informó sobre un cambio en la programación del próximo partido de Cruz Azul como local, quienes tendrán que modificar su horario por razones ajenas al club.

Cruz Azul es local en el Estadio Cuauhtémoc

Por medio de sus cuentas oficiales a Liga MX ha anunciado una modificación en la programación del partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Tigres, que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc.

NUEVO HORARIO CONFIRMADO

La Liga MX oficializó el ajuste en el horario del encuentro. El partido que originalmente estaba programado para el 15 de febrero a las 19:00 horas se jugará finalmente el mismo domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, horario poco habitual para duelos de la liga.

"La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @CruzAzul y @TigresOficial", comunicó la organización a través de sus canales oficiales.

¿LA RAZÓN DEL CAMBIO?

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre las razones del cambio, se entiende que la decisión responde a ajustes en la logística interna de la competición.

LOS PROBLEMAS DE CRUZ AZUL EN CASA

El Clausura 2026 ha estado marcado por constantes cambios de sedes y horarios para La Máquina. La salida de Ciudad Universitaria y su llegada temporada al Estadio Cuauhtémoc han causado que Cruz Azul tengan que hacer constantes cambios en sus duelos como local.