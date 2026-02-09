Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

OFICIAL: Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; Liga MX revela detalles

Cruz Azul cambia de horario duelo de local | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:03 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina tendrá que 'adelantar' su próximo duelo en el Estadio Cuauhtémoc, su casa temporal

La Máquina cambia de horario. La mañana de este lunes la Liga MX informó sobre un cambio en la programación del próximo partido de Cruz Azul como local, quienes tendrán que modificar su horario por razones ajenas al club.

Cruz Azul es local en el Estadio Cuauhtémoc
Cruz Azul es local en el Estadio Cuauhtémoc

Por medio de sus cuentas oficiales a Liga MX ha anunciado una modificación en la programación del partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Tigres, que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc.

NUEVO HORARIO CONFIRMADO

La Liga MX oficializó el ajuste en el horario del encuentro. El partido que originalmente estaba programado para el 15 de febrero a las 19:00 horas se jugará finalmente el mismo domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, horario poco habitual para duelos de la liga.

"La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @CruzAzul y @TigresOficial", comunicó la organización a través de sus canales oficiales.

¿LA RAZÓN DEL CAMBIO?

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre las razones del cambio, se entiende que la decisión responde a ajustes en la logística interna de la competición.

LOS PROBLEMAS DE CRUZ AZUL EN CASA

El Clausura 2026 ha estado marcado por constantes cambios de sedes y horarios para La Máquina. La salida de Ciudad Universitaria y su llegada temporada al Estadio Cuauhtémoc han causado que Cruz Azul tengan que hacer constantes cambios en sus duelos como local.

Estadio Cuauhtémoc, casa provisional de Cruz Azul | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
13:38 Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
13:20 NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
13:11 Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
13:01 NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
12:44 ¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
12:42 Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
12:19 Checo Pérez estrena el Cadillac CA01 en los test de Bahrein
12:12 Pensión Bienestar 2026: Anuncian fechas de registro para adultos mayores y mujeres
12:11 Fidalgo protagoniza emotivo momento con americanistas tras el Atlético de Madrid vs Betis
12:03 OFICIAL: Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; Liga MX revela detalles
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Futbol
09/02/2026
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
NFL
09/02/2026
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
Futbol Nacional
09/02/2026
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
NFL
09/02/2026
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Futbol
09/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
Futbol
09/02/2026
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil