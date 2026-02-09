Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Pensión Bienestar 2026: Anuncian fechas de registro para adultos mayores y mujeres

Ya hay calendario para inscribirse a las Pensiones del Bienestar/Secretaría del Bienestar
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:12 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Te decimos cuáles son los requisitos para afiliarte a estos programas sociales de la Secretaría del Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de inscripción a la Pensión Bienestar correspondiente al mes de febrero de 2026.


El proceso está dirigido a adultos mayores que cumplan 65 años y, como novedad, a mujeres de entre 60 y 64 años.

Anuncio en la Mañanera del Pueblo

El anuncio se realizó durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.


Ahí, Montiel detalló fechas, sedes y requisitos para que los nuevos beneficiarios puedan incorporarse a los programas sociales del Gobierno federal.

Se abrió la convocatoria para registrarse a las Pensiones del Bienestar/Secretaría del Bienestar

¿Cuándo y dónde será el registro a la Pensión Bienestar?

El periodo de inscripción se llevará a cabo durante una sola semana, del: 16 al 22 de febrero de 2026


Las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a los módulos de Bienestar, ubicados en todo el territorio nacional, para completar el trámite.

Registro será por orden alfabético

Con el fin de garantizar un proceso ordenado, la Secretaría de Bienestar organizó el registro por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.

El anuncio se hizo durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum/Presidencia de México

Calendario de inscripción por apellido

La distribución quedó establecida de la siguiente manera:

  • Lunes 16 de febrero: apellidos que inician con A, B y C

  • Martes 17 de febrero: D, E, F, G y H

  • Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L y M

  • Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q y R

  • Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y y Z

  • Sábado 21 y domingo 22 de febrero: todas las letras, para quienes no pudieron acudir en su día asignado.

Requisitos para la inscripción a la Pensión Bienestar

Para realizar el registro, adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años deberán presentar original y copia de los siguientes documentos en el módulo de Bienestar más cercano:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, entre otros).

  • Acta de nacimiento legible.

  • CURP con impresión reciente.

  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono, etc.).

  • Teléfono de contacto, celular y de casa.

Este es el calendario oficial para registros para nuevos afiliados/Secretaría del Bienestar

Registro a domicilio para personas con incapacidad

En el caso de personas que no puedan acudir presencialmente por enfermedad o alguna incapacidad, se podrá solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar, para que personal autorizado realice el trámite en su hogar.

Entrega de Tarjeta del Bienestar

Finalmente, Ariadna Montiel informó que las personas que se registraron en diciembre recibirán su Tarjeta del Bienestar entre el: 10 y 14 de febrero La entrega será notificada vía mensaje de texto, con los detalles de fecha, hora y lugar.

Últimos videos
Lo Último
13:38 Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
13:20 NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
13:11 Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
13:01 NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
12:44 ¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
12:42 Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
12:19 Checo Pérez estrena el Cadillac CA01 en los test de Bahrein
12:12 Pensión Bienestar 2026: Anuncian fechas de registro para adultos mayores y mujeres
12:11 Fidalgo protagoniza emotivo momento con americanistas tras el Atlético de Madrid vs Betis
12:03 OFICIAL: Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; Liga MX revela detalles
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Futbol
09/02/2026
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
NFL
09/02/2026
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
Futbol Nacional
09/02/2026
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
NFL
09/02/2026
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Futbol
09/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
Futbol
09/02/2026
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil