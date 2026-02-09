Pensión Bienestar 2026: Anuncian fechas de registro para adultos mayores y mujeres

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de inscripción a la Pensión Bienestar correspondiente al mes de febrero de 2026.

El proceso está dirigido a adultos mayores que cumplan 65 años y, como novedad, a mujeres de entre 60 y 64 años.

Anuncio en la Mañanera del Pueblo

El anuncio se realizó durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.





Ahí, Montiel detalló fechas, sedes y requisitos para que los nuevos beneficiarios puedan incorporarse a los programas sociales del Gobierno federal.

Se abrió la convocatoria para registrarse a las Pensiones del Bienestar/Secretaría del Bienestar

¿Cuándo y dónde será el registro a la Pensión Bienestar?

El periodo de inscripción se llevará a cabo durante una sola semana, del: 16 al 22 de febrero de 2026

Las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a los módulos de Bienestar, ubicados en todo el territorio nacional, para completar el trámite.

Registro será por orden alfabético

Con el fin de garantizar un proceso ordenado, la Secretaría de Bienestar organizó el registro por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.

El anuncio se hizo durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum/Presidencia de México

Calendario de inscripción por apellido

La distribución quedó establecida de la siguiente manera:

Lunes 16 de febrero : apellidos que inician con A, B y C

Martes 17 de febrero : D, E, F, G y H

Miércoles 18 de febrero : I, J, K, L y M

Jueves 19 de febrero : N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 20 de febrero : S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 21 y domingo 22 de febrero: todas las letras, para quienes no pudieron acudir en su día asignado.

Requisitos para la inscripción a la Pensión Bienestar

Para realizar el registro, adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años deberán presentar original y copia de los siguientes documentos en el módulo de Bienestar más cercano:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, entre otros).

Acta de nacimiento legible.

CURP con impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono, etc.).

Teléfono de contacto, celular y de casa.

Registro a domicilio para personas con incapacidad

En el caso de personas que no puedan acudir presencialmente por enfermedad o alguna incapacidad, se podrá solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar, para que personal autorizado realice el trámite en su hogar.

Entrega de Tarjeta del Bienestar