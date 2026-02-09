Así fueron los elogios de Manuel Pellegrini a Fidalgo tras triunfo ante el Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo sigue acaparando los reflectores con el Betis, el mediocampista español recibió sus respectivos elogios, por parte de Manuel Pellegrini, tras la primera titularidad con el equipo donde los verdiblancos se llevaron el triunfo ante el Atlético de Madrid.

“Álvaro Fidalgo se está integrando al funcionamiento del equipo, es un jugador que además nos da buena técnica, pierde muy pocos balones”, mencionó el estratega el chileno en conferencia de prensa luego del juego.

El ingeniero resaltó el partido realizado por sus jugadores: “El partido es como intentamos nosotros jugar siempre. Para mí es muy importante una seguridad defensiva que nos permita trabajar el partido 90 minutos (...) Estuvimos más juntos, más concentrados y no cometimos los errores del partido pasado”.

Betis vence al Atleti | AFP

Así fue la primera titularidad

Álvaro Fidalgo tuvo su primera titularidad con el Real Betis catapultando su presencia como pieza fundamental en el esquema bético durante los 85 minutos que estuvo dentro del terreno de juego para darle ingreso a Marc Bartra en el Metropolitano.

Su capacidad para retener el balón y distribuir el juego bajo presión permitió al Betis salir del asedio colchonero en los momentos más críticos. Fue el eje que dio equilibrio a la transición defensiva del equipo de Sevilla.

Fidalgo con el jersey el Betis | IG @alvarofidalgo

¿Qué dijo Fidalgo tras el partido?

Tras el juego el naturalizado mexicano dejó un mensaje a la afición donde mostró su agradecimiento a la afición debido al acogimiento que ha tenido en su retorno a España tras cinco años fuera de su país jugando con las Águilas del América.

“Hola afición, nada lo primero muchísimas gracias por la bienvenida que me diste desde el primer día, parece que llevó más tiempo del que realmente estoy aquí, así que nada con la victoria de hoy y con mi debut estoy muy, muy, feliz muchas gracias se los agradezco vamos por todo”, resaltó en un video publicado por el equipo.

Atlético pierde ante Real Betis Balompié| AFP