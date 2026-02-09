Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Pascal Kaiser, árbitro alemán, que propuso matrimonio a su novio en la Bundesliga es agredido

Árbitro agrededido tras propuesta de matrimonio a su novio l X:DawinBundesliga
Ramiro Pérez Vásquez 15:28 - 09 febrero 2026
El colegiado fue víctima de odio por su inclinación sexual

El árbitro alemán Pascal Kaiser, de 27 años, vivió un momento que pasó del júbilo al horror en menos de una semana. El joven colegiado, que se hizo viral tras proponerle matrimonio a su pareja Moritz durante un partido de la Bundesliga entre el Koln y el Wolfsburgo frente a casi 50 000 espectadores, fue agredido físicamente en su domicilio, según han informado varios medios internacionales.

La emotiva propuesta de matrimonio, ocurrida el pasado 30 de enero en el RheinEnergieStadion, fue celebrada con aplausos por el público y difundida ampliamente en redes sociales, convirtiéndolo en un símbolo de visibilidad LGBTQ+ en un deporte donde aún son escasos los referentes abiertamente homosexuales.

Árbitro l X:DawinBundesliga

Sin embargo, días después de ese momento histórico, Kaiser comenzó a recibir mensajes de odio y amenazas, algunas de las cuales incluían su dirección particular. Preocupado por su seguridad, el árbitro contactó a la policía para reportar estas advertencias, pero, según él mismo ha relatado, las autoridades le dijeron que no existía “peligro inmediato”.

¿Cómo que sucedió?

En la noche del sábado, día de la Virgen María, apenas veinte minutos después de haber hablado con la policía, Kaiser salió a su jardín a fumar un cigarrillo cuando tres individuos lo atacaron violentamente, según detallan informes. El árbitro atribuye este ataque directamente al hecho de haber hecho pública su relación y su propuesta de matrimonio.

El incidente ha sido calificado por algunos como un acto de agresión homofóbica, especialmente en un contexto donde aún persisten prejuicios dentro y fuera del deporte. Kaiser había hecho pública su bisexualidad hace unos años y ha hablado abiertamente sobre la importancia de visibilidad para la comunidad LGBTQ+ en el futbol.

Árbitro sacando la tarjeta amarilla l X:DawinBundesliga

Agresión homofóbica

El incidente ha sido calificado por algunos como un acto de agresión homofóbica, especialmente en un contexto donde aún persisten prejuicios dentro y fuera del deporte. Kaiser había hecho pública su bisexualidad hace unos años y ha hablado abiertamente sobre la importancia de visibilidad para la comunidad LGBTQ+ en el futbol.

Clubes, aficionados y organizaciones han condenado la violencia y han mostrado solidaridad con Kaiser, subrayando que gestos como el suyo —arrodillarse ante su pareja en un estadio lleno— deben ser celebrados, no castigados. El FC Colonia, por ejemplo, había compartido la propuesta en sus redes con un mensaje de felicitación y apoyo.

Mientras las investigaciones continúan, la agresión a Pascal Kaiser se ha convertido en un recordatorio de los retos que enfrentan quienes buscan ser visibles y auténticos en el deporte. Su historia, que comenzó como un gesto de amor frente a miles de aficionados, ha puesto de relieve la necesidad de seguir luchando contra la intolerancia y la violencia en todas sus formas.

La propuesta de matrimonio de árbitro l X:DawinBundesliga

Esta nota está realizada con la ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial y revisada por un editor de RÉCORD

