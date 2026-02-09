Checo Pérez presenta el casco que usará en su primera temporada con Cadillac

Con el inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 más cerca, Cadillac sigue trabajando para llegar en la mejor condición a su primer año en la categoría. De igual forma, Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas están preparándose para su regreso a la parrilla.

En el caso del mexicano, quien estuvo sin actividad 2024 tras su salida prematura de Red Bull, este lunes presentó la nueva imagen de su casco. Si bien no se descarta que durante el año saque nuevos diseños dependiendo del Gran Premio, parece que el que presentó será el que use de manera regular.

Checo Pérez con la mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

Así es el casco de Checo Pérez para la Temporada 2026

Por medio de un video en su cuenta de Instagrama, Checo mostró la pieza que destacó por el predominante color verde eléctrico a los costados y en la parte superior. Mientras que el color de la fibra de carbono se mantuvo también en zonas importantes, con lo que se alinea al nuevo monoplaza de Cadillac.

El nombre de Cadillac aparece en la parte superior, sobre una de las secciones negreas, yen el frente del casco, junto con el logo de la nueva escudería de Checo. De igual forma trascendió el logo de TWG, principal patrocinador del equipo y que aparece tanto en la parte alta como en la posterior y a los lados.

Luuna, Nescafé y Tommy Hilfiger, los dos primeros patrocinadores del piloto y el tercero socio comercial de la escudería, también tienen un lugar en el casco. En el caso de la marca de café, tiene un lugar destacado en la parte baja de los lados de la pieza.

Así es el nuevo casco de Checo Pérez, mismo que usará en su primera temporada con Cadillac | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué viene para Checo Pérez y Cadillac?

Cadillac presentó la decoración de su primer auto este domingo 8 de febrero en un comercial durante el Super Bowl LX y este lunes el mexicano salió a pista en un día de filmación en Bahréin, donde se harán las pruebas de pretemporada esta semana. "Ayer y hoy marcan una nueva etapa importante en la aventura del equipo en la Fórmula 1".

"La presentación de nuestra decoración para la temporada es un momento especial para todos los involucrados, ya que realmente pone de relieve los esfuerzos realizados para superar los límites en nuestro debut en esta disciplina", declaró Pérez Mendoza.

Nuevo monoplaza de Cadillac | X: @SChecoPerez

De igual, se dijo entusiasmado para la actividad en Sakhir y se mostró optimista luego de que en Barcelona, donde los equipos realizaron un primer shakedown, Cadillac tuvo algunas complicaciones. "Tenemos una excelente oportunidad para continuar con este impulso en las pruebas en Baréin, mientras seguimos aprendiendo más sobre las capacidades del coche".

"Sé que nuestros aficionados nos animarán cuando corramos con esta decoración y continuemos nuestra aventura juntos", finalizó Checo Pérez. La pretemporada en Bahréin comenzará este miércoles 11 de febrero y hasta el viernes 13, mientras que la segunda etapa será del miércoles 18 al viernes 21.