Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Chelsea vs Leeds United?

Vuelve la actividad de la Premier League cuando, en. Stamford Bridge, el Chelsea reciba al Leeds United en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos.

El Chelsea busca mantenerse en la pelea por el campeonato en el futbol inglés, actualmente, el cuadro azul de Londres está en la quinta posición, a 13 puntos del líder Arsenal.

Chelsea recibe al Leeds United en la Premier League | AP

Aunque la pelea por el título puede parecer lejana, los Blues se quieren meter a competiciones europeas para la siguiente campaña, por lo que una victoria frente al Leeds los pone de vuelta en la pelea por los primeros sitios.

Por su parte, el Leeds United vive una realidad completamente diferente, con 29 puntos ocupan la posición 16 en la Premier League y están a solo seis unidades de volver a los puestos de descenso, por lo que unca victoria sería crucial.

Chelsea recibe al Leeds United en la Premier League | X: @LUFCes

De 2000 a la fecha, los antecedentes entre estos equipos son escasos, en este siglo solamente se han enfrentado en siete ocasiones, donde Chelsea ha ganado en cuatro ocasiones, ha perdido en dos y ha empatado en una sola vez.

El saldo en Stamford Bridge no es favorable para el Leeds United, que tiene tres derrotas en sus últimas visitas a la casa del Chelsea.

Chelsea recibe al Leeds United en la Premier League | AP

¿Cuándo y dónde ver el Chelsea vs Leeds?