Contra

Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

El show de Bad Bunny desató un debate político y cultural tras el Super Bowl./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:04 - 08 febrero 2026
Donald Trump lanzó duras críticas contra el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, calificándolo como un “desastre” y cuestionando el idioma, el baile y el mensaje

El medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny no solo generó conversación por su impacto cultural y musical, sino también por la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetió públicamente contra el espectáculo con una serie de declaraciones contundentes.

A través de redes sociales, Trump expresó su rechazo al show, señalando que no representaba los valores que, a su juicio, deberían reflejarse en uno de los eventos deportivos más importantes del país. Sus comentarios rápidamente se viralizaron y provocaron un intenso debate en plataformas digitales.

El medio tiempo encabezado por Bad Bunny se convirtió en uno de los más comentados del Super Bowl./ AP

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, escribió Trump al referirse a la presentación del artista puertorriqueño durante el medio tiempo.
Donald Trump criticó duramente el medio tiempo de Bad Bunny durante el Super Bowl./ Captura de pantalla

¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de Bad Bunny?

En sus declaraciones, el exmandatario también criticó el uso del idioma español y la puesta en escena del espectáculo.

Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”, señaló.

Trump fue más allá y calificó el medio tiempo como un fracaso total.

Las críticas del mandatario avivaron el debate sobre diversidad cultural en eventos masivos./ AP

No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”, agregó en su mensaje.

Las declaraciones también incluyeron una crítica a la NFL, institución a la que exhortó a realizar cambios inmediatos.

Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!”, concluyó.

Las palabras de Trump provocaron una ola de respuestas en redes sociales, donde miles de usuarios defendieron la presentación de Bad Bunny y destacaron la diversidad cultural del Super Bowl, un evento seguido por audiencias de todo el mundo.

Para muchos seguidores del artista, el show representó un momento histórico al tratarse del primer latino de habla hispana en encabezar el medio tiempo como solista, mientras que las críticas del expresidente fueron interpretadas como un rechazo a la presencia latina y al uso del español en escenarios tradicionales.

El medio tiempo del Super Bowl volvió a ser tema de conversación más allá del deporte./ AP
Donald Trump llama "desastre" al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
