¡MVP! Kenneth Walker es elegido como el más valioso del Super Bowl LX

Es oficial, por primera vez casi tres décadas, un corredor se queda con el reconocimiento de ser el Jugador Más Valioso del Super Bowl. Kenneth Walker fue reconocido con el MVP del Super Bowl LX gracias a una sobresaliente actuación en la ofensiva.

Aunque la defensiva de los Seattle Seahawks fue la parte más importante para poder llevarse el triunfo de 29-13 sobre los New England Patriots, la falta de un individuo que se alzara como la figura del juego, el MVP fue entregado al mejor jugador de la ofensiva.

Walker fue el MVP del Super Bowl | AP

¿Cómo se eligió al MVP?

El ganador del MVP del Super Bowl es determinado mediante un sistema de votación mixto. El proceso está a cargo de un panel conformado por 16 periodistas y comentaristas especializados en futbol americano, quienes emiten la mayoría de los votos. Desde el Super Bowl XXXV, disputado en 2001, los aficionados también participan de manera electrónica en la elección.

El premio al MVP del Super Bowl se ha entregado de manera anual desde la primera edición del juego en 1967. A lo largo de su historia, 50 jugadores distintos han sido reconocidos con este galardón, aunque únicamente seis de ellos han logrado ganarlo en más de una ocasión, lo que refleja la dificultad de repetir una actuación sobresaliente en el evento más importante de la NFL. Hoy se unió un jugador más a la lista.

Trofeo al MVP del Super Bowl | Grosby Group

¿Por qué ganó el MVP?

A pesar de que, ni en los Pats ni en los Seahawks las ofensivas fueron parte fundamental, Walker si se encargó de comandar la ofensiva rumbo a las posiciones de gol de campo que le dio a Seattle la ventaja en el partido.

Kenneth Walker fue pieza clave no sólo para que el equipo levantara el Trofeo Lombardy este domingo, sino que para que llegara a estas instancias. En los tres partidos disputados por los Seahawks, el corredor superó las 100 yardas totales y logró colaborar con 4 anotaciones.

Walker fue pieza clave rumbo al título | AP

En cuanto al Super Bowl LX, el RB alcanzó las 135 yardas terrestres (pudieron ser 185 y una anotación de no ser por un castigo) en 27 acarreos. Con esto, se convirtió en el corredor con más yardas desde que Thurman Thomas sumara las mismas 135 en la derrota ante los New York Giants en 1991.

Además, con otras 26 yardas por la vía aérea el RB alcanzó las 161 yardas totales colocándose como el corredor con más yardas desde que Matt Snell de los New York Jets sumara también 161 en 1969 ante los Baltimore Colts.