NFL: Todos los datos del Super Bowl LX

En 59 ediciones anteriores del Super Bowl, se han establecido récords y escritó hazañas del magno evento y hoy, a unas horas del Kickoff de la emblemática edición LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots, te presentamos todo lo que necesitas saber para disfrutar el 'Gran Juego'.

Protagonistas únicos

El Super Bowl LX es el primero desde la fusión de 1970 entre equipos que se clasificaron entre los cuatro mejores en temporada regular en puntos anotados por partido: Seahawks, tercero (28.4) y Patriots, segundo (28.8), y en menos unidades admitidas por encuentro: Seattle, el mejor (17.2) y New England (18.8), en el cuarto lugar.

New England Patriots

Patriots disputa su duodécimo Super Bowl, la mayor cantidad entre todos los equipos y puede ser el primero en ganar siete para ser el máximo ganador, rompiendo el empate que mantiene con Steelers y además superar a 49ers (40 victorias) como la franquicia con más victorias en Postemporada en la historia de la NFL. Adicional a lo anterior, New England puede convertirse en el tercer equipo desde la realineación de 2002 en ganar el Super Bowl la temporada siguiente a terminar en el último lugar de su División, uniéndose a Eagles (2017) y Saints (2009).

Seattle Seahawks

Seahawks, que participa en el Super Bowl por cuarta vez, busca su segunda victoria, tras ganar el XLVIII, luego de la temporada 2013 (Seattle 43, Denver 8) para subir e igualar en el quinto peldaño a Dolphins, Rams, Eagles, Colts, Ravens y Buccaneers, como los máximos ganadores en la historia.

Drake Maye

Drake Maye, con 23 años y 162 días, podría convertirse en el QB titular más joven en ganar un Super Bowl, superando a Ben Roethlisberger (23 años y 340 días en el Super Bowl XL) y además ser el quinto mariscal de campo en ganar el Super Bowl en su primera o segunda temporada, uniéndose a Tom Brady (Patriots), Ben Roethlisberger (Steelers), el HOF Kurt Warner (Rams) y Russell Wilson (Seahawks).

Sam Darnold

El quarterback de Seahawks, Sam Darnold, puede ser el cuarto maroscal de campo en la historia en ganar el Super Bowl en su primera temporada con un equipo, uniéndose a Tom Brady (Super Bowl LV, con Buccaneers), Trent Dilfer (Super Bowl XXXV, con Ravens) y Matthew Stafford (Super Bowl LVI, con LA Rams).

Mike Vrabel

El timonel de Patriots Mike Vrabel busca convertirse en el primer Head Coach en ganar 18 partidos, incluyendo Playoffs, en su primera temporada con un equipo en la historia de la NFL. También intenta ser la quinta persona en ganar el Super Bowl como jugador y entrenador en jefe, uniéndose a los HOF Mike Ditka, Tony Dungy y Tom Flores, así como a Doug Pederson, pero el primero en lograrlo como jugador y Entrenador en Jefe con el mismo equipo.

Mike McDonald

En caso de ganar, Mike McDonald, Coach en Jefe de Seahawks y quien cumple hoy 38 años y 227 días, podría convertirse en el tercer Entrenador en Jefe más joven en ganar el Super Bowl, sólo detrás de Sean McVay (36 años y 20 días en el Super Bowl LVI) y Mike Tomlin (36 años y 323 días en el Super Bowl XLIII); pero, puede ser el primero menor de 40 años en ganar 17 partidos en una temporada, incluyendo Playoffs, en la historia de la NFL.

Jaxon Smith-Njigba

El WR de Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, busca ser el cuarto receptor (quinta vez) en liderar la NFL en yardas de recepción en temporada regular y ganar el Super Bowl en el mismo año, uniéndose a los HOF Drew Pearson (1977) y Jerry Rice (1989 y 1994), así como a Cooper Kupp (2021). Incluyendo Postemporada, Smith-Njigba acumula 1,965 yardas de recepción, la mayor cantidad para un jugador menor de 24 años en la historia de la NFL.

Milton Williams

El DT de Nueva Inglaterra, Milton Williams, quien ganó el Super Bowl LIX la temporada pasada con Filadelfia, puede convertirse en el sexto jugador en estar en el roster activo y ganar el Vince Lombardi en temporadas consecutivas con diferentes equipos, uniéndose a LeGarrette Blount (2016 con Nueva Inglaterra, 2017 con Filadelfia), Chris Long (2016 con Nueva Inglaterra, 2017 con Filadelfia), LeSean McCoy (2019 con Kansas City, 2020 con Tampa Bay), Ken Norton (1993 con Dallas, 1994 con San Francisco) y al HOF Deion Sanders (1994 con San Francisco, 1995 con Dallas).

