André Jardine aseguró que América tendrá su 'nuevo Álvaro Fidalgo' con la llegada de Vinicius Lima

El ‘nuevo Álvaro Fidalgo’. Luego de la victoria ante Rayados en la Jornada 5, el director técnico del América, André Jardine, mencionó que Vinicius Lima, quien está cerca de ser nuevo refuerzo, llega para cubrir la baja reciente del mediocampista español. Asimismo, a menos de 48 horas del cierre de registros en la Liga MX, el estratega brasileño mencionó que aunque buscan a un jugador más, no es seguro que pueda concretarse.

Con la salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis, en Coapa se volvió prioridad buscar a un jugador con características similares. Por lo tanto, André Jardine solicitó fichar a Vinicius Lima, quien actualmente pertenece al Fluminense del Brasileirao. Sobre dicho jugador, el estratega no tuvo más que elogios ante su posible llegada.

Con las negociaciones avanzadas y cerca de concretarse, Jardine mencionó que Lima sería un gran refuerzo para las Águilas. Además de cubrir una baja importante en el plantel, aportaría con distintas funciones en el terreno de juego tanto, pues puede desempeñarse en varias zonas del campo, algo que Fidalgo hacía en su momento.

Vinicius Lima está cerca de llegar a América | IG: lima96

“Si concretamos esta negociación que tiene todo para darse, es un jugador que conozco hace mucho tiempo. Lo he acompañado toda su carrera, lo que más me gusta es que puede jugar en cualquier función de la media cancha, es como Fidalgo, como 8, como 10, con perfil cambiado. Puede cambiar situaciones, es un jugador que le gusta mucho el balón, que le da ritmo, con criterio en el balón. Ojalá se concrete, aportaría bastante”, comentó el entrenador.

La negociación para Vinicius se planteó bajo un esquema de préstamo hasta finales de 2026, con una opción de compra previamente establecida; dicho acuerdo sería similar al de Raphael Veiga, quien recientemente llegó a las Águilas y este mismo sábado debutó ante Rayados. Dicho futbolista está cedido hasta diciembre y de acuerdo a objetivos se ejecutará la opción de compra.

En el plano colectivo, Lima formó parte del equipo que conquistó el Campeonato Carioca y la Conmebol Libertadores en 2023, además de la Recopa Sudamericana en 2024. En números, cerró su etapa en Fluminense con 168 partidos disputados, 16 goles anotados y 10 asistencias registradas en competencias oficiales.

Vinicius Lima está cerca de llegar a América | AP

¿AMÉRICA IRÁ POR MÁS REFUERZOS PARA ESTE CLAUSURA 2026?

Hasta el momento, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Aaron Mejía y Fernando Tapia son los únicos refuerzos para las Águilas de cara al resto del Clausura 2026 y CONCACAF Champions Cup. Sin embargo, las salidas como las de Álvaro Fidalgo o Rodrigo Aguirre han obligado a las Águilas a buscar más fichajes, como el caso de Vinicius Lima, que está cerca. Sin embargo, aún tendrían una plaza más de ‘No Formado En México’ disponible.

Sobre si llegará otro jugador a cubrir esa vacante, André mencionó que están en busca de un futbolista más. Aun así, el brasileño aceptó que al tener menos de 48 horas para poder entablar otra negociación, también está la posibilidad de ya no fichar a alguien más y cerrar plantel.

Lima llega a sustituir a Fidalgo | MEXSPORT