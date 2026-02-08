Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?

El Atlético de Madrid se enfrentará al Real Betis en un emocionante encuentro correspondiente a LaLiga. El partido está programado para el 8 de febrero de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano. El árbitro designado para dirigir este importante duelo será Mateo Busquets, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un encuentro que promete ser intenso entre dos equipos que luchan por objetivos importantes en la competición.

La afición llega con confianza tras el duelo de Copa del Rey | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Atlético Madrid ocupa actualmente la tercera posición de LaLiga con 45 puntos tras 22 jornadas disputadas, consolidándose en puestos de Champions League con un balance ofensivo de 38 goles a favor y solo 17 en contra.

Por su parte, el Real Betis se sitúa en quinta posición con 35 puntos, también después de 22 partidos, y presenta números ofensivos similares con 36 tantos anotados, aunque su defensa ha encajado 28 goles. La diferencia de diez puntos entre ambos equipos hace que este encuentro sea crucial para los verdiblancos, que buscarán recortar distancias con los puestos de Champions, mientras que los colchoneros intentarán afianzar su posición y mantener la presión sobre los dos primeros clasificados.

Betis fue goleado por los Colchoneros en Copa | AP

El Atlético Madrid llega a este encuentro tras una contundente victoria por 0-5 ante el propio Real Betis en la Copa del Rey, demostrando un excelente momento ofensivo. Anteriormente, los colchoneros empataron sin goles contra el Levante en LaLiga, sufrieron una sorprendente derrota por 1-2 ante el Bodo/Glimt en Champions League, vencieron cómodamente al Mallorca por 3-0 en liga y empataron 1-1 con el Galatasaray en competición europea.

Por su parte, el Real Betis viene de ser goleado por el Atlético en Copa 0-5, aunque previamente consiguió una importante victoria por 2-1 frente al Valencia en LaLiga y otro triunfo por el mismo resultado ante el Feyenoord en Liga Europa. Sin embargo, los verdiblancos cayeron por 2-1 contra el Alavés en liga y por 2-0 ante el PAOK Tesalónica en competición europea.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Atlético Madrid. Los colchoneros han dominado los últimos cinco enfrentamientos con cuatro victorias y solo una derrota. El encuentro más reciente fue hace apenas tres días, cuando el Atlético goleó al Betis por 0-5 en la Copa del Rey. En la primera vuelta de la actual temporada de LaLiga, los rojiblancos también se impusieron por 0-2 en el feudo verdiblanco. La temporada pasada, el Atlético venció por un contundente 4-1 en su estadio, aunque el Betis consiguió su única victoria reciente en casa por 1:0. El balance se completa con otro triunfo atlético por 2-1 en Madrid, lo que demuestra la superioridad colchonera en los duelos directos.

Atlético de Madrid en la derrota ante Bodo/Glimt en Champions League | AP

¿Dónde ver Atleti vs Betis?