Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026

Randy Orton podría ser el siguiente en retirarse | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 23:54 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El wrestling atraviesa por una etapa de cambios en el 2026; el retiro de John Cena y AJ Styles ha puesto a pensar a más de uno

El final de 2025 nos dio el retiro de John Cena ante Gunther, quien lo hizo rendir en su última lucha en el evento Saturday Night's Main Event; cuando esto sucedió, ya se sabía que AJ Styles tenía planes de retirarse en el año siguiente, pero nadie esperaba el desenlace de su carrera como se terminó dando.

Apenas el 31 de enero, en Royal Rumble y también enfrentando al 'General del Ring', el 'Fenomenal' ha tenido que retirarse, aunque muchos rumores indican que esto solo es para WWE, ya que pronto podría estar apareciendo en otra empresa para su año de retiro. Sea como sea, esta situación ha puesto a pensar a muchos veteranos acerca de lo que será el final de sus trayectorias.

AJ Styles vivió su retiro de WWE en Arabia Saudita | wwe.com

¿Quiénes son los próximos posibles retiros?

Al hablar de esta situación, indudablemente quien viene a la mente de los fanáticos es Randy Orton, quien actualmente tiene 45 años, por lo que alejarse de los cuadriláteros no suena para nada descabellado, pues también, dicho por él mismo, las lesiones podrían formar parte importante de su decisión.

Aunque realmente no se sabe cuál es el año exacto en el que Randy tiene pensado retirarse de la lucha libre, en SmackDown ya se ha coqueteado con la posibilidad de que esto sea pronto, lo cual también se suma a los comentarios de la gente, quienes creen que el mismo 'Viper' ha comenzado a sufrir al realizar su famoso RKO.

Randy Orton esperando a su rival en WrestleMania 41 | wwe.com

Es por ello que, debido a su edad y al historial reciente de lesiones que ha sufrido específicamente en la espalda, Orton es el principal candidato a irse de la empresa, al menos que busque prolongar su carrera para tratar de alcanzar las marcas de campeonatos mundiales que ostentan Ric Flair, y más recientemente con un número más alto, John Cena.

Menos posibilidades, pero salidas cercanas

Es extraño, porque hasta hace poco tiempo Shinsuke Nakamura no era alguien que conectara con el público; sin embargo, su última lucha con AJ Styles le dio la oportunidad de volver a ser querido por un gran sector del 'Universo WWE', pero hasta antes de ello, e incluso un poco en la actualidad, la gente tiene la idea de que el nipón saldrá de la empresa para regresar a su país para concluir con su carrera en los términos que él elija.

Nakamura podría terminar su carrera en Japón |wwe.com

Quien ya no tiene tantas participaciones como sus fans quisieran es The Miz, quien alguna vez venciera a John Cena en el evento estelar de WrestleMania 27. Sus apariciones en películas como algunas de las tantas secuelas del Marine podrían darle la oportunidad de alejarse del ring y dedicarse a la 'pantalla grande' tal y como han hecho algunos de sus ahora excompañeros.

Algunos otros nombres como Roman Reigns, Cody Rhodes y más, han dicho que no se visualizan mucho tiempo más haciendo pro wrestling, por lo que durante los siguientes años podría haber un anuncio acerca de su retiro, o bien, simplemente tener muchas menos apariciones que las que tienen hoy en día, volviéndose aún más un part timer.

Últimos videos
Lo Último
00:45 ¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
00:40 ¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
00:26 Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
00:06 ¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
00:05 Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
23:54 WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026
23:39 Paradela habló sobre el debut de Christian Ebere: "Lo hizo de gran manera"
23:35 Diego Cocca sobre la actualidad de Atlas: “Es complicado hablar cuando no hay un futuro a largo plazo”
23:23 Efraín Juárez confía en su equipo y apunta a la remontada en CONCACAF
23:21 Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
Tendencia
1
Futbol ¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
2
Futbol Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
3
Futbol ¡Polémica en el Infierno! Así fue el gol de Cruz Azul ante Toluca, con presunta falta de Ebere
4
Empelotados ¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul
5
Contra ¿Por qué no vacunan contra el sarampión a mayores de 50 años en México? Esto explica la UNAM
6
Contra Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
Te recomendamos
¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
Futbol
08/02/2026
¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
Lucha
08/02/2026
¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
Futbol
08/02/2026
Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
Futbol
08/02/2026
¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
Futbol
08/02/2026
Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026
Lucha
07/02/2026
WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026