WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026

El final de 2025 nos dio el retiro de John Cena ante Gunther, quien lo hizo rendir en su última lucha en el evento Saturday Night's Main Event; cuando esto sucedió, ya se sabía que AJ Styles tenía planes de retirarse en el año siguiente, pero nadie esperaba el desenlace de su carrera como se terminó dando.

Apenas el 31 de enero, en Royal Rumble y también enfrentando al 'General del Ring', el 'Fenomenal' ha tenido que retirarse, aunque muchos rumores indican que esto solo es para WWE, ya que pronto podría estar apareciendo en otra empresa para su año de retiro. Sea como sea, esta situación ha puesto a pensar a muchos veteranos acerca de lo que será el final de sus trayectorias.

AJ Styles vivió su retiro de WWE en Arabia Saudita | wwe.com

¿Quiénes son los próximos posibles retiros?

Al hablar de esta situación, indudablemente quien viene a la mente de los fanáticos es Randy Orton, quien actualmente tiene 45 años, por lo que alejarse de los cuadriláteros no suena para nada descabellado, pues también, dicho por él mismo, las lesiones podrían formar parte importante de su decisión.

Aunque realmente no se sabe cuál es el año exacto en el que Randy tiene pensado retirarse de la lucha libre, en SmackDown ya se ha coqueteado con la posibilidad de que esto sea pronto, lo cual también se suma a los comentarios de la gente, quienes creen que el mismo 'Viper' ha comenzado a sufrir al realizar su famoso RKO.

Randy Orton esperando a su rival en WrestleMania 41 | wwe.com

Es por ello que, debido a su edad y al historial reciente de lesiones que ha sufrido específicamente en la espalda, Orton es el principal candidato a irse de la empresa, al menos que busque prolongar su carrera para tratar de alcanzar las marcas de campeonatos mundiales que ostentan Ric Flair, y más recientemente con un número más alto, John Cena.

Menos posibilidades, pero salidas cercanas

Es extraño, porque hasta hace poco tiempo Shinsuke Nakamura no era alguien que conectara con el público; sin embargo, su última lucha con AJ Styles le dio la oportunidad de volver a ser querido por un gran sector del 'Universo WWE', pero hasta antes de ello, e incluso un poco en la actualidad, la gente tiene la idea de que el nipón saldrá de la empresa para regresar a su país para concluir con su carrera en los términos que él elija.

Nakamura podría terminar su carrera en Japón |wwe.com

Quien ya no tiene tantas participaciones como sus fans quisieran es The Miz, quien alguna vez venciera a John Cena en el evento estelar de WrestleMania 27. Sus apariciones en películas como algunas de las tantas secuelas del Marine podrían darle la oportunidad de alejarse del ring y dedicarse a la 'pantalla grande' tal y como han hecho algunos de sus ahora excompañeros.