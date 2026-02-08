¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'

El megacampeón de AAA ha dejado un mensaje un tanto oculto para los fanáticos de la empresa, todo dentro de una llamada que tuvo en un video para redes sociales.

Dicha llamada fue con Liv Morgan, pero lo que se dijo en ella ha dejado al público con la duda acerca de si alguna vez 'La Güerita' aparecerá en un show de lucha libre mexicana.

Liv Morgan podría llegar a AAA | wwe.com

Para la próxima, Güerita

El video en el que aparece Dom es bastante corto, pero contiene un mensaje contundente y bastante claro; el campeón intercontinental responde una llamada de Liv Morgan, a quien le menciona que no puede estar presente en el show, pero menciona algo más que ilusiona a los fanáticos.

Ya te dije que no puedes venir gracias a Taker, pero para la próxima vez ya podrás, para que estés con tu megacampeón

Una llamada 📱 de su Güerita @YaOnlyLivvOnce para recargar las pilas del doble Campeón, @DomMysterio35 #AAAenFOX México 🇲🇽 y Centroamérica: 8 PM por FOX y FOX One, 9PM por FOX Tubi.⁣

⁣⁣

Sudamérica 🌎 (Excepto Brasil) por YouTube FOX pic.twitter.com/WOWDvB9jUN — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) February 8, 2026

Este video termina con el mismo 'Sucio' Dom recordando con quien hablaba, que es doble campeón y que está de regreso en la empresa para defender su presea ante su próximo retador, El Hijo del Vikingo.

¿Sus compañeros de Judgment Day ya han estado en AAA?

En efecto, los amigos de Dom Mysterio ya han estado antes en un show de AAA, por lo que llama la atención que la misma Liv Morgan no siendo parte fundamental del grupo.

La participación del 'Día del Juicio' se dio en Triplemanía XXXIII, cuando Finn Bálor y JD McDonaugh hicieron equipo con Raquel Rodríguez y tuvieron una lucha en contra de Niño Hamburguesa, Lola Vice y Mr. Iguana. Los rudos contaron la presencia de Roxanne Pérez.

¿Veremos a la pareja reunida en AAA? | wwe.com