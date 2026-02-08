Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'

Liv Morgan es la actual ganadora de Royal Rumble | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 00:40 - 08 febrero 2026
La aparición del 'Sucio' Dom en el Gimnasio Juan de la Barrera ha levantado algunos rumores sobre Liv

El megacampeón de AAA ha dejado un mensaje un tanto oculto para los fanáticos de la empresa, todo dentro de una llamada que tuvo en un video para redes sociales.

Dicha llamada fue con Liv Morgan, pero lo que se dijo en ella ha dejado al público con la duda acerca de si alguna vez 'La Güerita' aparecerá en un show de lucha libre mexicana.

Liv Morgan podría llegar a AAA | wwe.com

Para la próxima, Güerita

El video en el que aparece Dom es bastante corto, pero contiene un mensaje contundente y bastante claro; el campeón intercontinental responde una llamada de Liv Morgan, a quien le menciona que no puede estar presente en el show, pero menciona algo más que ilusiona a los fanáticos.

Ya te dije que no puedes venir gracias a Taker, pero para la próxima vez ya podrás, para que estés con tu megacampeón

Este video termina con el mismo 'Sucio' Dom recordando con quien hablaba, que es doble campeón y que está de regreso en la empresa para defender su presea ante su próximo retador, El Hijo del Vikingo.

¿Sus compañeros de Judgment Day ya han estado en AAA?

En efecto, los amigos de Dom Mysterio ya han estado antes en un show de AAA, por lo que llama la atención que la misma Liv Morgan no siendo parte fundamental del grupo.

La participación del 'Día del Juicio' se dio en Triplemanía XXXIII, cuando Finn Bálor y JD McDonaugh hicieron equipo con Raquel Rodríguez y tuvieron una lucha en contra de Niño Hamburguesa, Lola Vice y Mr. Iguana. Los rudos contaron la presencia de Roxanne Pérez.

¿Veremos a la pareja reunida en AAA? | wwe.com

Liv no estuvo presente aquella vez ya que acababa de sufrir la lesión que la dejó fuera durante mucho tiempo, teniendo su regreso en el pasado Survivor Series para ayudar a ganar a Dom el título intercontinental y ganando el Royal Rumble hace apenas una semana. ¿Será que en el próximo show en el Juan de la Barrera aparecerá 'La Güerita'?

