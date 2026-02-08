Paradela habló sobre el debut de Christian Ebere: "Lo hizo de gran manera"

Este sábado, en el encuentro en donde Cruz Azul visitó a Toluca en la sexta fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro dirigido por Nicolás Larcamón logró empatar a los vigentes bicampeones del futbol mexicano.

Durante el encuentro, donde Cruz Azul jugó sin un hombre como referencia de ataque por la lesión de "Toro" Fernández, los celestes vieron el debut del futbolista nigeriano Christian Ebere.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | IMAGO7

Ebere, que jugó casi media hora de partido, fue clave en el gol que terminó anotando José Paradela, mismo que habló después del partido para Fox One, dando sus impresiones sobre el desempeño de su nuevo compañero.

"Compartimos un solo entrenamiento, ya le tocó entrar, lo hizo de gran manera, estamos todos para ayudarlo y que sea un gran refuerzo, que nos ayude mucho para lograr lo que queremos", comentó Paradela

Christian Ebere debutó en el futbol mexicano | MEXSPORT

Punto importante

Sobre el partido, José Paradela aseguró que Cruz Azul fue a buscar ganar el encuentro en la casa de Toluca, aunque, comentó, que el punto conseguido en el Nemesio Diez es importante.

Es una cancha difícil, contra un gran rival, planteamos llevarnos los tres puntos, se nos hizo cuesta arriba con el gol de ellos, después fuimos a buscar el gol que nos metía en partido, nos llevamos un punto importante para seguir trabajando y seguir mejorando", sentenció Paradela.

Paradela habló sobre el debut de Ebere | MEXSPORT

Ahora, Cruz Azul se preparará para enfrentarse al Vancouver FC en la vuelta de la primera ronda en la Concacaf Champions Cup, donde el conjunto celeste lleva ventaja de tres goles.