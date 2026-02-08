Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Paradela habló sobre el debut de Christian Ebere: "Lo hizo de gran manera"

Christian Ebere debutó en el futbol mexicano | MEXSPORT
Marcos Olvera García 23:39 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista de Cruz Azul habló sobre el rendimiento del futbolista nigeriano en su debut con el cuadro celeste

Este sábado, en el encuentro en donde Cruz Azul visitó a Toluca en la sexta fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro dirigido por Nicolás Larcamón logró empatar a los vigentes bicampeones del futbol mexicano.

Durante el encuentro, donde Cruz Azul jugó sin un hombre como referencia de ataque por la lesión de "Toro" Fernández, los celestes vieron el debut del futbolista nigeriano Christian Ebere.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | IMAGO7

Ebere, que jugó casi media hora de partido, fue clave en el gol que terminó anotando José Paradela, mismo que habló después del partido para Fox One, dando sus impresiones sobre el desempeño de su nuevo compañero.

"Compartimos un solo entrenamiento, ya le tocó entrar, lo hizo de gran manera, estamos todos para ayudarlo y que sea un gran refuerzo, que nos ayude mucho para lograr lo que queremos", comentó Paradela
Christian Ebere debutó en el futbol mexicano | MEXSPORT

Punto importante

Sobre el partido, José Paradela aseguró que Cruz Azul fue a buscar ganar el encuentro en la casa de Toluca, aunque, comentó, que el punto conseguido en el Nemesio Diez es importante.

Es una cancha difícil, contra un gran rival, planteamos llevarnos los tres puntos, se nos hizo cuesta arriba con el gol de ellos, después fuimos a buscar el gol que nos metía en partido, nos llevamos un punto importante para seguir trabajando y seguir mejorando", sentenció Paradela.
Paradela habló sobre el debut de Ebere | MEXSPORT

Ahora, Cruz Azul se preparará para enfrentarse al Vancouver FC en la vuelta de la primera ronda en la Concacaf Champions Cup, donde el conjunto celeste lleva ventaja de tres goles.

Tras el encuentro de Concacaf, la Máquina tiene un calendario complicado, donde se enfrentará a Tigres, Chivas y a Rayados de Monterrey.

Últimos videos
Lo Último
00:45 ¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
00:40 ¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
00:26 Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
00:06 ¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
00:05 Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
23:54 WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026
23:39 Paradela habló sobre el debut de Christian Ebere: "Lo hizo de gran manera"
23:35 Diego Cocca sobre la actualidad de Atlas: “Es complicado hablar cuando no hay un futuro a largo plazo”
23:23 Efraín Juárez confía en su equipo y apunta a la remontada en CONCACAF
23:21 Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
Tendencia
1
Futbol ¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
2
Futbol Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
3
Futbol ¡Polémica en el Infierno! Así fue el gol de Cruz Azul ante Toluca, con presunta falta de Ebere
4
Empelotados ¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul
5
Contra ¿Por qué no vacunan contra el sarampión a mayores de 50 años en México? Esto explica la UNAM
6
Contra Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
Te recomendamos
¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
Futbol
08/02/2026
¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
Lucha
08/02/2026
¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
Futbol
08/02/2026
Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
Futbol
08/02/2026
¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
Futbol
08/02/2026
Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026
Lucha
07/02/2026
WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026