¡Polémica en el Infierno! Así fue el gol de Cruz Azul ante Toluca, con presunta falta de Ebere

La polémica no para en la Liga MX y en la Jornada 5 ya suma una serie de jugadas que han puesto en duda la capacidad del arbitraje y en esta ocasión el protagonista fue Luis Enrique Santander durante el Toluca vs Cruz Azul por una posible falta de Eber en el empate de José Paradela.

Y es que, en dicha jugada que inició el nigeriano arremetiendo sobre el área de Hugo González se logra ver como el debutante termina por impactar fuertemente sobre la humanidad de Federico Pereira en la búsqueda de rematar con el esférico.

Balón que termina botando para que Paradela llegara al borde del área chica y poder hacer contacto para empatar el partido, ni el árbitro, ni el VAR hicieron algún señalamiento sobre la jugada y se terminó por dar por bueno para 1-1.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | MEXSPORT

¿Cómo fue el partido?

Toluca tomaría la iniciativa desde los primeros minutos y encontraría la recompensa al 41’, cuando João Paulo Dias rompería el cero con un gol que no solo adelantó a Toluca sino que puso fin a la sequía de anotación de 252 minutos en su cuenta personal.

Para el complemento, el ritmo no bajó, aunque Toluca sufrió un contratiempo importante al 53’, cuando Nicolás Castro tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en el muslo izquierdo. Cruz Azul aprovechó el reacomodo y poco a poco comenzó a ganar metros. Al 64’ se dio uno de los momentos más destacados para la visita con el debut de Christian Ebere.

Toluca y Cruz Azul dividen unidades en la J5 l IMAGO7

Al minuto 77, José Paradela aparecería para empatar el encuentro tras una jugada de rebotes con Eberechi Eberi como protagonista y con su presencia trompicada sobre el área rival que al final logró que el argentino llegara para definir.

Empate entre Toluca y Cruz Azul en la J5 l IMAGO7

¿Cómo quedaron en la clasificación?

Con el empate, Cruz Azul rescató una unidad importante para llegar a 10 puntos y ponerse de momento en el cuarto puesto. En la Jornada 6, los de Nicolás Larcamón se medirán a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc.