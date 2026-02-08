Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul rescata empate ante el Toluca con debut incluido de Ebere

Empate entre Toluca y Cruz Azul en la J5 l IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 19:08 - 07 febrero 2026
Paradela rescató un punto del Nemesio Diez

Toluca y Cruz Azul firmaron un empate 1-1 en el Estadio Nemesio Diez, en un partido vibrante que mantuvo la intensidad de principio a fin. Los dirigidos por Nicolás Larcamón supieron resistir y reaccionar para rescatar un punto valioso como visitantes, en una noche que exigió carácter y temple en la casa de los Diablos Rojos.

El conjunto escarlata tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró recompensa al 41’, cuando João Paulo Dias rompió el cero con un gol que no solo adelantó a Toluca, sino que también cortó una sequía de 252 minutos sin anotar. El Nemesio Diez estalló con el tanto del delantero, que volvió a marcar diferencia en el área.

Toluca y Cruz Azul dividen unidades en la J5 l IMAGO7

Apareció Paulinho

La anotación tuvo un valor especial para João Paulo Dias, quien llegó a 49 goles en 72 partidos con la camiseta del Toluca. Además, el brasileño sumó a Cruz Azul a la lista de rivales a los que ya les ha anotado, confirmando su peso ofensivo en momentos clave.

Paulinho ante Cruz Azul l IMAGO7

Para el complemento, el ritmo no bajó, aunque Toluca sufrió un contratiempo importante al 53’, cuando Nicolás Castro tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en el muslo izquierdo. En su lugar ingresó Pavel Pérez, modificando el medio campo y obligando a ajustes tácticos.

Cruz Azul aprovechó el reacomodo y poco a poco comenzó a ganar metros. Al 64’ se dio uno de los momentos más destacados para la visita con el debut de Christian Ebere, quien disputó sus primeros minutos como celeste y aportó frescura al ataque.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | IMAGO7

¿Cómo llegó el empate?

La insistencia azul encontró premio al minuto 77, cuando José Paradela apareció para empatar el encuentro. El gol cayó como un balde de agua fría para Toluca y encendió a un Cruz Azul que no se conformó con la igualdad.

Tras el tanto, los celestes presionaron con mayor intensidad, empujando a Toluca contra su propio campo y dejando claro que el punto sabía a poco. Aunque no llegó el segundo gol, el cierre fue de ida y vuelta, manteniendo el suspenso hasta el silbatazo final.

Con el empate, Cruz Azul rescató una unidad importante en una plaza complicada y de inmediato cambió el chip para pensar en su siguiente compromiso. En la Jornada 6, los de Larcamón se medirán a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc.

