Toluca vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J5 del Clausura 2025?

El Toluca se enfrentará al Cruz Azul este 7 de febrero de 2026 en un emocionante duelo correspondiente a la Liga MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos importantes en el torneo. Ambos equipos llegan con buenas sensaciones a este compromiso que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

'Turco' Mohamed , entrenador de Toluca | MexSport

¿Cómo llegan ambos equipos?

Cruz Azul llega a este encuentro ocupando el segundo lugar de la tabla con 9 puntos tras cuatro jornadas disputadas, mostrando un gran poder ofensivo con 8 goles anotados, aunque ha recibido 5 tantos.

Por su parte, Toluca se ubica en la quinta posición con 8 unidades, destacando por su solidez defensiva al haber encajado solo un gol en lo que va del torneo, mientras ha marcado 4 tantos. Este duelo tiene implicaciones directas en la parte alta de la clasificación, ya que una victoria de los locales les permitiría alcanzar o incluso superar a La Máquina, mientras que un triunfo visitante consolidaría a los celestes en los primeros puestos.

La Máquina llega en buen momento | MexSport

Toluca llega invicto a este encuentro con un balance de dos victorias y dos empates en sus últimos cuatro partidos de Liga MX. Los Diablos Rojos empataron sin goles en su más reciente compromiso contra Puebla 0-0 el 31 de enero, mismo resultado que obtuvieron ante Tigres 0-0 el 18 de enero. Anteriormente, consiguieron una contundente victoria frente a Santos Laguna 3-1 el 15 de enero y sorprendieron a Monterrey como visitantes 0-1 el 11 de enero.

Cruz Azul, por su parte, atraviesa un momento excepcional con cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. La Máquina viene de golear a Vancouver FC 0-3 en la Liga de Campeones de la CONCACAF el 5 de febrero, y previamente consiguió un triunfo espectacular ante FC Juárez 3-4 el 31 de enero. También venció a Puebla 1-0 el 18 de enero y a Atlas 2-0 el 14 de enero, aunque sufrió una derrota ante León 2-1 el 11 de enero.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Cruz Azul ha dominado con tres victorias, un empate y solo una derrota. El encuentro más reciente se disputó el 24 de agosto de 2025, cuando La Máquina se impuso por 1-0 en su estadio. Anteriormente, igualaron 2-2 en el Nemesio Diez el 20 de abril de 2025 y empataron 1-1 en julio de 2024 en el estadio de Cruz Azul.

La Máquina también venció a Toluca por 0-1 en abril de 2024, mientras que los Diablos Rojos lograron su única victoria en este periodo al imponerse 0-2 como visitantes en julio de 2023. Este historial reciente muestra una ligera superioridad del equipo celeste en los duelos directos.

Paulinho no ha podido anotar en el torneo | MexSport

¿Dónde ver la quinta jornada del Clausura 2026?