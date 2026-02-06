Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J5 del Clausura 2025?

Toluca vs Cruz Azul en 'La Bombonera' | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia 14:14 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Estadio Nemesio Diez será escenario del atractivo duelo entre el campeón Toluca y Cruz Azul este 7 de febrero

El Toluca se enfrentará al Cruz Azul este 7 de febrero de 2026 en un emocionante duelo correspondiente a la Liga MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos importantes en el torneo. Ambos equipos llegan con buenas sensaciones a este compromiso que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

'Turco' Mohamed , entrenador de Toluca | MexSport

¿Cómo llegan ambos equipos?

Cruz Azul llega a este encuentro ocupando el segundo lugar de la tabla con 9 puntos tras cuatro jornadas disputadas, mostrando un gran poder ofensivo con 8 goles anotados, aunque ha recibido 5 tantos.

Por su parte, Toluca se ubica en la quinta posición con 8 unidades, destacando por su solidez defensiva al haber encajado solo un gol en lo que va del torneo, mientras ha marcado 4 tantos. Este duelo tiene implicaciones directas en la parte alta de la clasificación, ya que una victoria de los locales les permitiría alcanzar o incluso superar a La Máquina, mientras que un triunfo visitante consolidaría a los celestes en los primeros puestos.

La Máquina llega en buen momento | MexSport

Toluca llega invicto a este encuentro con un balance de dos victorias y dos empates en sus últimos cuatro partidos de Liga MX. Los Diablos Rojos empataron sin goles en su más reciente compromiso contra Puebla 0-0 el 31 de enero, mismo resultado que obtuvieron ante Tigres 0-0 el 18 de enero. Anteriormente, consiguieron una contundente victoria frente a Santos Laguna 3-1 el 15 de enero y sorprendieron a Monterrey como visitantes 0-1 el 11 de enero.

Cruz Azul, por su parte, atraviesa un momento excepcional con cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. La Máquina viene de golear a Vancouver FC 0-3 en la Liga de Campeones de la CONCACAF el 5 de febrero, y previamente consiguió un triunfo espectacular ante FC Juárez 3-4 el 31 de enero. También venció a Puebla 1-0 el 18 de enero y a Atlas 2-0 el 14 de enero, aunque sufrió una derrota ante León 2-1 el 11 de enero.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Cruz Azul ha dominado con tres victorias, un empate y solo una derrota. El encuentro más reciente se disputó el 24 de agosto de 2025, cuando La Máquina se impuso por 1-0 en su estadio. Anteriormente, igualaron 2-2 en el Nemesio Diez el 20 de abril de 2025 y empataron 1-1 en julio de 2024 en el estadio de Cruz Azul.

La Máquina también venció a Toluca por 0-1 en abril de 2024, mientras que los Diablos Rojos lograron su única victoria en este periodo al imponerse 0-2 como visitantes en julio de 2023. Este historial reciente muestra una ligera superioridad del equipo celeste en los duelos directos.

Paulinho no ha podido anotar en el torneo | MexSport

¿Dónde ver la quinta jornada del Clausura 2026?

  • Fecha: Sábado 7 de febrero

  • Sede: Estadio Nemesio Diez

  • Horario: 5:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Azteca 7, Fox, Fox One

Últimos videos
Lo Último
15:59 Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
15:58 Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
15:49 Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
15:47 ¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
15:30 Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
15:07 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO
15:04 DRAKE MAYE se quedó con las manos vacías en los NFL HONORS
15:01 ¿Infidelidad? Bianca Censori aclara cómo empezó su romance con Kanye West
15:00 ¿Bad Bunny en peligro? Mhoni Vidente predice que podría ser víctima de un atentado
14:57 Emilio Azcárraga habló sobre Álvaro Fidalgo: "Está en las páginas históricas del América"
Tendencia
1
Futbol Oficial: Igor Lichnovsky deja América y jugará en Europa
2
Futbol Mateusz Bogusz sobre su salida de Cruz Azul: "Habría que preguntarle a personas dentro del club"
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol ¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS
5
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
6
Futbol ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Te recomendamos
Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
Empelotados
06/02/2026
Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
Futbol
06/02/2026
Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
Contra
06/02/2026
Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
Contra
06/02/2026
¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
Futbol
06/02/2026
Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO
Futbol
06/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO