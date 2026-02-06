Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO

Querétaro vs León Jornada 5 del Clausura 2026 | RÉCORD
Aldo Martínez 15:07 - 06 febrero 2026
Los Gallos reciben a los esmeraldas en un duelo crucial para el futuro de ambos

Querétaro recibirá a León en un importante encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX . El partido está programado para jugarse en el Estadio La Corregidora. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre dos equipos que buscan mejorar sus posiciones en la tabla del torneo mexicano.

Querétaro en Liga MX I IMAGO7

Los Gallos Blancos de Querétaro se encuentran en una situación complicada, ocupando el puesto 16 de la tabla con apenas 2 puntos tras cuatro jornadas disputadas. Su balance ofensivo muestra solo 3 goles anotados, mientras que han recibido 5 en contra. Por su parte, León se ubica en una posición ligeramente mejor, en el decimotercer lugar con 4 puntos en el mismo número de partidos, con 5 goles a favor y 6 en contra. La diferencia de dos puntos entre ambos equipos hace que este encuentro sea crucial, especialmente para Querétaro, que necesita urgentemente sumar de a tres para abandonar los últimos puestos de la clasificación.

Alan Mozo con Pachuca ante León l IMAGO7

Querétaro llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. En su partido más reciente igualaron sin goles contra Pachuca (0-0). Anteriormente cayeron ante el Guadalajara (2-1) y frente a Tijuana (1-2). Gallos también empató con Pumas UNAM (1-1) y lograron una victoria a domicilio contra FC Juárez (1-2). Por su parte, León viene de una derrota ante Tigres (1-2), un empate con Pumas (1-1), una caída frente a Pachuca (2-1), una victoria sobre Cruz Azul (2-1) y una derrota contra Puebla (1-2).

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, León ha dominado con dos victorias, mientras que Querétaro ha conseguido una victoria y se han registrado dos empates. El encuentro más reciente se disputó en el Apertura 2025, con una contundente victoria de León por 3-0 como local. Anteriormente, el Clausura 2025, igualaron 1-1 en el estadio de Querétaro. En octubre de 2024, León goleó a Querétaro por 4-0 en su estadio. Sin embargo, en abril de 2024, Querétaro sorprendió al vencer a León a domicilio por 0-2.

León marca el empate ante Tigres | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León?

  • FECHA: Sábado 7 de enero

  • HORA: 17:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Corregidora, Querétaro, México

  • TRANSMISIÓN: FOX

Ali Avila anotando gol con Querétaro | IMAGO7
