Contra

Nueva Ruta Quetzalcóatl del Metrobús CDMX: estaciones, recorrido y conexión al AICM

La ruta conectará Reforma con el Aeropuerto de la CDMX/Gobierno CDMX
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:49 - 06 febrero 2026
Esta nueva ruta de transporte público ayudará a la movilidad de la capital de cara al Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México puso en operación la Ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús, un nuevo trayecto que conecta la Glorieta de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La puesta en marcha forma parte de la estrategia de electromovilidad impulsada en la capital.


La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el banderazo de salida de esta ruta, que busca fortalecer la movilidad urbana, así como la conectividad turística, laboral y comercial de la ciudad.

Estas son las estaciones de la Ruta Quetzalcóatl

La Ruta Quetzalcóatl recorrerá 29 kilómetros y pasará por puntos estratégicos de la capital. El trayecto inicia en la Glorieta de Amajac y contempla estaciones clave como el Centro Histórico, Buenavista y la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), hasta llegar a las terminales 1 y 2 del AICM.


Con esta ampliación, la Línea 4 del Metrobús refuerza su papel como eje de conexión entre el centro de la ciudad y el principal aeropuerto del país.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada encabezó la inauguración de esta nueva ruta del MB/Gobierno CDMX

Unidades eléctricas en operación

La nueva ruta incorpora 19 autobuses eléctricos, adquiridos con una inversión de 112 millones de pesos por parte de los concesionarios. Cada unidad tiene capacidad para 70 pasajeros y una vida útil estimada de 15 años, además de contar con sistemas de videovigilancia, cobro a bordo y monitoreo desde el centro de control del Metrobús.

Durante el arranque del servicio, Clara Brugada destacó:

El día de hoy 19 unidades entran en servicio, justamente bajo la perspectiva de la electromovilidad, que es el rumbo y el futuro al que queremos llevar al transporte de la Ciudad de México.
Estas unidades pueden transportar hasta 70 pasajeros/Gobierno CDMX

Movilidad rumbo al Mundial 2026

La mandataria capitalina señaló que esta ruta también forma parte de los preparativos rumbo a la Copa del Mundo de 2026, al facilitar el traslado de visitantes hacia zonas estratégicas.


"Esta ruta contribuye a mejorar los flujos turísticos como laborales y comerciales de la Ciudad de México; además avanzamos con una de las tareas que tenemos rumbo al mundial, que es ofrecer infraestructura y movilidad", afirmó.



Actualmente, la Línea 4 cuenta con 74 autobuses eléctricos, consolidándose como una de las líneas con mayor avance en electromovilidad dentro del sistema.

La Ruta Quetzalcóatl busca ayudar a la movilidad de cara al Mundial 2026/Gobierno CDMX

Frecuencia y capacidad del servicio

La directora general del Metrobús, Rosario Castro Escorcia, informó que con la ampliación se estima la realización de alrededor de 3 mil viajes diarios, con una frecuencia de paso de nueve minutos y una capacidad total de 491 lugares por viaje.


Además, explicó que las nuevas unidades, de 8.5 metros de longitud, se encuentran entre las más compactas de la flota y están equipadas con baterías de 350 kW/h, diseñadas para ofrecer un servicio eficiente y sustentable.

Compromiso con la electromovilidad

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que con esta incorporación la Línea 4 opera con 124 unidades, de las cuales 74 son eléctricas.
"La instrucción de la Jefa de Gobierno es avanzar a la electromovilidad. Con ello avanzamos a brindar un servicio con calidad, eficiente y silencioso", señaló.


El Gobierno capitalino adelantó que en 2025 y 2026 una parte importante de los recursos de infraestructura se destinarán a proyectos de movilidad sustentable, con nuevas rutas y modernización del transporte público.

