Antonee Robinson sobre Raúl Jiménez: "Es el tipo de jugador que quiero a mi lado"

El defensa estadounidense del Fulham, Antonee Robinson, dejó de lado la histórica rivalidad entre Estados Unidos y México para elogiar a su compañero de equipo, el delantero mexicano Raúl Jiménez, de cara al Mundial de 2026.

Jiménez en Fulham | AP

En una entrevista con NBC Sports, se le preguntó a Robinson si la intensa competencia entre ambas selecciones afectaba su relación con Jiménez en el vestuario del club de la Premier League.

"Es una situación molesta", bromeó el lateral izquierdo antes de profundizar en su admiración por el atacante del Tri.

Un rival respetado, un compañero valorado

Robinson confesó que, incluso antes de compartir equipo, sentía un respeto particular por Jiménez, a pesar de los años de enfrentamientos en el Clásico de la Concacaf.

Raúl Jiménez en jugada ante Manchester United l AP

"Aunque es un jugador de élite, y a pesar de la férrea rivalidad que tenemos con ellos, siempre fue uno de los jugadores que nunca me molestó", explicó. "No quiero decir que él no sienta la rivalidad, pero nunca fue tan irritante como pueden llegar a ser otros jugadores de México".

El estadounidense destacó la calidad humana del delantero mexicano desde su llegada al Fulham. "Cuando lo ficharon, me di cuenta de que es un tipo muy amable, un gran compañero y muy querido por el resto del equipo", añadió.

El defensor, quien probablemente será una pieza clave para su selección, también resaltó la resiliencia y el compromiso de Jiménez.

"Cuando estaba en su mejor momento con los Wolves, para mí era uno de los mejores delanteros de Europa. Se repuso de una terrible lesión, tuvo que aguantar una racha sin anotar, y al llegar aquí recuperó su nivel. Su compromiso con el equipo es increíble, siempre lo pone por delante. Es el tipo de jugador que quiero a mi lado".

Al hablar sobre la responsabilidad de ser uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo, Robinson afirmó que tanto él como sus compañeros ven la presión como un factor motivador.

"Creo que es presión y motivación a la vez. A mí me gusta estar bajo presión", comentó. "Estoy seguro de que si los demás chicos pueden verlo como un empujón anímico, será bienvenido. No creo que no lo vean así, jugando en casa en el que es, quizás, el torneo deportivo más grande del mundo".