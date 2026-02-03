Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fulham presume a Raúl Jiménez por sus 12 penales anotados de forma consecutiva

Fulham le brindó homenaje a Raúl Jiménez | AP
Marcos Olvera García 11:28 - 03 febrero 2026
Mediante un video en redes, los Cottagers reconocieron el paso perfecto del mexicano desde los once pasos

El pasado fin de semana, cuando el Fulham visitó al Manchester United en Old Trafford, Raúl Jiménez marcó desde el punto penalti, venciendo a Senne Lammens para mantener su paso perfecto desde los once pasos.

Con la anotación del delantero mexicano, Jiménez llegó a 12 goles en 12 intentos desde el manchón penalti, lo que lo llevó a superar el rendimiento de Yaya Touré con el Manchester City, que marcó 11 en el mismo número de intentos.

Mediante sus redes sociales, el Fulham publicó un hilo con todos los cobros del delantero mexicano vistiendo la playera de The Cottagers, equipo al que llegó en 2023 tras su paso por el Wolverhampton.

El primero de la docena de goles de Jiménez cayó en 2018, cuando jugaba con los Wolves, en aquella ocasión la víctima fue el guardameta francés Hugo Lloris.

En toda su carrera, Raúl Jiménez solo ha fallado dos cobros desde los 11 pasos, el primero con la Selección Mexicana frente a Uruguay y el segundo frente al Sevilla en Europa League con el Wolverhampton.

Actualmente, el contrato de Jiménez con el Fulham termina en el verano de este año y hasta el momento no hay alguna clase de filtración sobre la posible renovación del atacante mexicano.

