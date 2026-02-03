Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Flamengo bromea con fichar gratis a Vinícius Júnior tras el regreso de Lucas Paquetá

Vinicius Jr. es uno de los casos de éxito más recientes del Flamengo | AP
Mauricio Díaz Valdivia 12:00 - 03 febrero 2026
El Mengao ya repatrió a uno de sus jugadores estrella, por lo que buscaría que llegara uno más a sus filas

Uno de los movimientos más destacados por parte del mercado de fichajes ha sido el regreso de Lucas Paquetá a Flamengo en una transferencia récord en el futbol sudamericano, por lo que su director deportivo, José Boto ya ha lanzado un guiño a otro de los ex del Mengao, Vini Jr.

El ex jugador del West Ham debutó el pasado domingo 1 de febrero, lo que ha dejado a los brasileños con la sensación de que se podría dar otro regreso a su club en un futuro cercano.

Lucas Paquetá dejó de ser jugador de la Premier League | AP

El regreso de Paquetá

A pesar de que varios equipos de Europa estaban interesados en poder hacerse de los servicios de Lucas Paquetá, la decisión de volver a Flamengo fue completamente del jugador, quien aceleró las cosas para poder estar de regreso en lo que fue su casa.

"Mi gestión es solo deportiva. Sin la voluntad de Paquetá esta transferencia era imposible, por más salud financiera que tengamos. Todo lo que él hizo para estar aquí junto a su personal fue clave. Eso demuestra lo mucho que ama a Flamengo. Por este valor habían 10 o 15 clubes de Europa que lo querían", mencionó José Boto.

Paquetá concretó su regreso al Mengao | X: @Flamengo

Con esto se ha dejado claro que la misma situación podría suceder con el futbolista merengue, ya que, en dado caso de que él quisiera volver al futbol de Sudamérica, los directivos no tendrían ningún problema en dejarlo regresar.

Habían tres posiciones que queríamos reforzar, pero él se puede desempeñar en todas, incluso en cuatro o cinco. Eso forma parte de la rama deportiva de la decisión
Vinicius seguirá siendo jugador del Real Madrid | AP

Como tal, lo que se mencionó acerca de Vini fue tan solo una broma: "Ahora, lo que sigue es hablar de Vinícius Júnior. ¿Cuándo termina su contrato, presidente? No necesitamos pagar nada a Real Madrid".

Flamengo
