Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Regresa a casa! Lucas Paquetá firma contrato con Flamengo

Lucas Paquetá con la equipación del West Ham | TWITTER @WestHam
Rafael Trujillo 10:10 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista brasileño vuelve al equipo que lo llevó a primera división siete años después

Regresa a casa. Tras un par de semanas de negociaciones, Flamengo finalmente ofreció una propuesta que el West Ham no pudo rechazar y ahora, Lucas Paquetá volverá a vestir los colores del Mengão para la nueva temporada de la Serie A de Brasil.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, West Ham habría aceptado la propuesta del club carioca por un monto final que asciende a 42 millones de euros, convirtiéndose en la contratación más cara de la historia del Flamengo y del futbol brasileño en la Serie A.

Paquetá, de 28 años, viajará en las próximas horas para realizar los exámenes médicos y sumarse al equipo. con un contrato de cinco años. Con esto, volverá al equipo brasileño siete años después de haberlo dejado para emigrar al futbol europeo.

Paquetá deja al West Ham

Paquetá quiere más minutos

Ahora, el futbolista brasileño llega a Flamengo con miras a sumar más minutos y así ser opción para Carlo Ancelotti de cara al Mundial de este verano. Con los Hammers, el volante disputó 18 partidos de 23 posibles, viendo menos minutos con forme fue avanzando la temporada.

En la actual campaña logró marcar cuatro tantos y dar una asistencia. En cuanto a su paso total con el equipo londinense, disputó 139 partidos marcando 23 goles y aportando otras 15 asistencias. Ahora, quiere ser clave con el cuadro brasileño para poder mantenerse dentro de las convocatorias de la Verdeamarela y así disputar su segunda Copa del Mundo.

Lucas Paquetá y Neymar celebran

Los traspasos más caros de Flamengo

Los 42 millones que ofreció el Flamengo por Paquetá romperá récord en el equipo. Previo a la oferta por el seleccionado nacional, el traspaso más caro del Mengão, había sido Samuel Lino por quien ofrecieron 22 millones de euros al Atlético de Madrid. Tras estas contrataciones aparecen también el argentino Carlos Alcaraz quien fichó por 18 millones, Gabriel Barbosa (17.5 mde) y Gerson (15 mde), completando el Top 5 de contrataciones más caras en la historia del equipo.

Lucas Paquetá, jugador brasileño del West Ham | IG: lucaspaqueta

Además, la llegada de Paquetá también pasa a la historia en le futbol brasileño pues, es el primer fichaje en la historia en superar lo 30 millones de euros. Previamente, el récord los tenía Gerson con el Cruzeiro quien llegó por 27 mde.

Otros fichajes destacados en la historia de la liga fueron Vitor Roque con Palmeiras quien llegó por 25.5 mde, seguido por Thiago Almada y Danilo, ambos con Botafogo quienes llegaron al equipo por 24.15 y 23 millones de euros respectivamente.

Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup