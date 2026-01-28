¡Regresa a casa! Lucas Paquetá firma contrato con Flamengo

Regresa a casa. Tras un par de semanas de negociaciones, Flamengo finalmente ofreció una propuesta que el West Ham no pudo rechazar y ahora, Lucas Paquetá volverá a vestir los colores del Mengão para la nueva temporada de la Serie A de Brasil.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, West Ham habría aceptado la propuesta del club carioca por un monto final que asciende a 42 millones de euros, convirtiéndose en la contratación más cara de la historia del Flamengo y del futbol brasileño en la Serie A.

Paquetá, de 28 años, viajará en las próximas horas para realizar los exámenes médicos y sumarse al equipo. con un contrato de cinco años. Con esto, volverá al equipo brasileño siete años después de haberlo dejado para emigrar al futbol europeo.

Paquetá deja al West Ham

Paquetá quiere más minutos

Ahora, el futbolista brasileño llega a Flamengo con miras a sumar más minutos y así ser opción para Carlo Ancelotti de cara al Mundial de este verano. Con los Hammers, el volante disputó 18 partidos de 23 posibles, viendo menos minutos con forme fue avanzando la temporada.

En la actual campaña logró marcar cuatro tantos y dar una asistencia. En cuanto a su paso total con el equipo londinense, disputó 139 partidos marcando 23 goles y aportando otras 15 asistencias. Ahora, quiere ser clave con el cuadro brasileño para poder mantenerse dentro de las convocatorias de la Verdeamarela y así disputar su segunda Copa del Mundo.

Lucas Paquetá y Neymar celebran

Los traspasos más caros de Flamengo

Los 42 millones que ofreció el Flamengo por Paquetá romperá récord en el equipo. Previo a la oferta por el seleccionado nacional, el traspaso más caro del Mengão, había sido Samuel Lino por quien ofrecieron 22 millones de euros al Atlético de Madrid. Tras estas contrataciones aparecen también el argentino Carlos Alcaraz quien fichó por 18 millones, Gabriel Barbosa (17.5 mde) y Gerson (15 mde), completando el Top 5 de contrataciones más caras en la historia del equipo.

Lucas Paquetá, jugador brasileño del West Ham | IG: lucaspaqueta

Además, la llegada de Paquetá también pasa a la historia en le futbol brasileño pues, es el primer fichaje en la historia en superar lo 30 millones de euros. Previamente, el récord los tenía Gerson con el Cruzeiro quien llegó por 27 mde.