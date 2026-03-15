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Mundial 2026

¡Efecto Liga MX, no lo entenderías! César Ramos, dentro de los árbitros considerados para pitar la Final del Mundial 2026

César Ramos ha dirigido tres juegos en el Mundial
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:34 - 14 marzo 2026
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De pitar al Mazatlán, el árbitro nacional apunta a su mayor logro profesional

El nombre de César Ramos empezó a sonar con fuerza en los últimos días en el entorno sobre quién arbitraria la final de la Copa del Mundo 2026. Aunque la decisión no se ha hecho oficial, está lejos de realizarse.

Analistas y comentaristas especializados han colocado al silbante mexicano dentro del listado final de silbantes que la FIFA sigue de cerca para los partidos más importantes del torneo entre selecciones.

¿Veremos a César Ramos en la final del Mundial?

Este hecho empezó a tomar fuerza en días recientes luego de que analistas arbitrales y comentaristas de TUDN señalaron que César Ramos cuenta con un perfil que encaja en el tipo de árbitro que suele elegir la FIFA para encuentros que exigen alta exigencia.

La experiencia internacional, su constante presencia en torneos de élite y su estabilidad al momento de pitar lo colocan como una de las cartas fuertes dentro de Concacaf.

Aunque la FIFA no decide al árbitro que dirigirá la final antes del torneo, más bien se decidirá por las actuaciones que los silbantes tengan a lo largo del certamen

César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué necesita César Ramos para poder pitar la final?

Lo primero que se debe considerar son las actuaciones sólidas en los partidos de la fase de grupos del Mundial. Posteriormente, necesitaría ser considerado para los encuentros de eliminación directa, donde la evaluación arbitral suele ser todavía más exigente

César Ramos, árbitro mexicano en el Mundial de Clube | AP

Además, hay una regla interesante: Si el árbitro que sea designado para la final es de la nacionalidad de la Selección que dispute la final, quedará descartado. Esto para evitar conflictos de interés.

César Ramos durante un partido de la Liga MX | MEXSPORT

La experiencia internacional que respalda a César Ramos

A lo largo de su carrera, César Ramos ha construido un importante recorrido en torneos organizados por la FIFA y la Concacaf, lo que lo coloca como uno de los árbitros más experimentados de la región.

César Arturo Ramos expulsa a Molina | MEXSPORT

El silbante mexicano fue parte del cuerpo arbitral en la Copa del Mundo 2018 en Rusia, donde dirigió partidos de la fase de grupos y de eliminación directa, además de participar también en la Copa del Mundo 2022 Qatar.

En clubes, Ramos también ha estado presente en finales y encuentros decisivos de la Copa de Campeones de la CONCACAF, además de torneos como la Copa Oro y Mundial de Clubes.

Thomas Müller hablando con el árbitro César Arturo Ramos l AP
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