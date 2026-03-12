Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Panini lanza su nueva colección de tarjetas Mundial 2026 con Luis Malagón incluído

Panini lanza su nueva colección de tarjetas Mundial 2026 con Luis Malagón incluído
Panini lanza su nueva colección de tarjetas Mundial 2026 con Luis Malagón incluído | MEXSPORT
Rafael Trujillo 16:25 - 12 marzo 2026
El portero azulcrema tuvo un último acercamiento con la Copa del Mundo pese a su lesión

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó y con ella llega una de las tradiciones más esperadas por los aficionados al futbol y a los coleccionables. La marca italiana Panini anunció el lanzamiento oficial de su nueva colección de tarjetas Adrenalyn XL del Mundial 2026, un producto que cada ciclo mundialista despierta el interés de miles de coleccionistas en México y en distintas partes del mundo.

El lanzamiento se produce a menos de 100 días del inicio del torneo internacional y marca el arranque de la temporada de productos coleccionables relacionados con la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Como ocurre cada cuatro años, las tarjetas incluyen a futbolistas destacados de diferentes selecciones nacionales y varias ediciones especiales que suelen convertirse en las más buscadas por los aficionados.

Trofeo de la Copa del Mundo / AP

La colección completa está integrada por 630 tarjetas, de las cuales 417 son básicas y 213 especiales. A partir del 13 de marzo, los sobres estarán disponibles en los puntos de venta autorizados por Panini en México. Cada paquete incluirá ocho tarjetas y tendrá un precio de 39 pesos mexicanos, lo que permitirá a los seguidores iniciar la búsqueda para completar el set completo.

Las tarjetas especiales que destacan en la colección

Dentro de las más de 600 tarjetas que conforman esta edición de Adrenalyn XL, la colección presenta varias categorías especiales que suelen captar la atención de los coleccionistas. Entre ellas destacan las denominadas “Golden Ballers”, un grupo de nueve cartas dedicadas a algunas de las principales figuras del futbol internacional.

En esta sección aparecen jugadores de selecciones consideradas favoritas para el Mundial 2026, entre ellos el delantero francés Kylian Mbappé, quien ha sido una de las figuras más destacadas del futbol mundial en los últimos años.

La colección también incluye las tarjetas “Ultra Rare”, consideradas entre las más exclusivas del lanzamiento. Este grupo está compuesto por cuatro cartas especiales: tres dedicadas a jugadores que formaron parte del título mundial de Argentina en Qatar 2022 y una más que representa el trofeo de la Copa del Mundo, una de las piezas más buscadas por quienes siguen estas colecciones.

Aunque Panini todavía no ha anunciado la fecha de lanzamiento del tradicional álbum de estampas del Mundial 2026, la llegada de la colección Adrenalyn XL confirma que el mercado de coleccionables comenzará a tomar fuerza en los meses previos al torneo.

Anunciaron el album | X

Luis Malagón aparece en la colección del Mundial 2026

Entre las tarjetas incluidas en esta edición aparece el nombre de Luis Ángel Malagón, portero del América y futbolista que había sido considerado en diferentes convocatorias de la Selección Mexicana en torneos recientes como la Nations League y la Copa Oro.

El arquero aparece en una de las tarjetas de la colección con el uniforme rosa utilizado por la Selección Mexicana. Su presencia dentro del set llamó la atención de los aficionados debido a que el guardameta se perfilaba como uno de los candidatos para formar parte de la lista de convocados rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, durante esta misma semana el futbolista sufrió una lesión importante. En el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, disputado ante el Philadelphia Union, Malagón presentó una rotura del tendón de Aquiles.

Tras el encuentro, el reporte médico confirmó que el guardameta estará fuera de actividad por más de seis meses, situación que lo dejará fuera del resto del torneo continental, de la Liga MX y también del proceso rumbo al Mundial.

A pesar de esta situación, Malagón logró quedar incluido en la colección de tarjetas de Panini. Para muchos aficionados y coleccionistas, esta aparición dentro de la serie Adrenalyn XL representa el único vínculo del portero con el Mundial de 2026 dentro del universo de los coleccionables que acompañan cada edición de la Copa del Mundo.

Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union
Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT
