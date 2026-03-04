Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Equinoccio de primavera 2026 en México: fecha y hora exacta del cambio de estación

El equinoccio de primavera 2026 marcará el inicio oficial de la nueva estación en México el 20 de marzo./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:17 - 04 marzo 2026
Cada año, este evento atrae la atención de miles de personas que se reúnen en distintos puntos del país para observar el fenómeno

El equinoccio de primavera 2026 marcará el inicio oficial de esta estación en el hemisferio norte, incluido México. Este fenómeno astronómico ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

Para este año, el equinoccio se registrará el 20 de marzo de 2026 a las 03:45 horas (tiempo del centro de México), momento que señala el comienzo de la primavera. A partir de esa fecha, los días comienzan a alargarse gradualmente mientras la presencia de luz solar aumenta en el hemisferio norte.

Durante el equinoccio, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta./ Pixabay

Cada año, este evento atrae la atención de miles de personas que se reúnen en distintos puntos del país para observar el fenómeno o participar en actividades simbólicas relacionadas con el cambio de estación.

En México, el equinoccio también está vinculado con tradiciones culturales y creencias populares que consideran este momento como una oportunidad para “recibir energía” y dar la bienvenida a un nuevo ciclo de la naturaleza.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio ocurre cuando el eje de la Tierra se encuentra en una posición en la que el Sol ilumina de forma casi igual ambos hemisferios. Debido a este fenómeno, la duración del día y la noche es prácticamente la misma en todo el planeta.

Existen dos equinoccios cada año: el de primavera, que ocurre en marzo en el hemisferio norte, y el de otoño, que se presenta alrededor de septiembre. Ambos marcan el cambio de estación desde el punto de vista astronómico.

Miles de personas visitan zonas arqueológicas como Teotihuacán para recibir la primavera./ Pixabay

Este evento ha sido observado desde la antigüedad por diversas civilizaciones, muchas de las cuales construyeron templos y estructuras alineadas con la posición del Sol durante estos momentos del año.

¿Dónde se puede ver el equinoccio de primavera en México?

En México, uno de los lugares más populares para presenciar el equinoccio es la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, donde se produce un fenómeno de luz y sombra sobre la pirámide de Kukulkán que da la apariencia de una serpiente descendiendo por la escalinata.

Otros sitios que suelen recibir visitantes durante esta fecha son Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín y Tulum, donde miles de personas acuden vestidas de blanco para participar en rituales simbólicos relacionados con la llegada de la primavera.

Aunque estas prácticas no tienen un fundamento científico, forman parte de las tradiciones contemporáneas que se han popularizado en torno al equinoccio. Más allá de las creencias, el fenómeno continúa siendo uno de los eventos astronómicos más observados del año y marca oficialmente el inicio de la primavera en México.

El fenómeno astronómico ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre./ Pixabay
