NFL

Patriots cortará a Stefon Diggs de cara al inicio de la temporada 2026

Stefon Diggs en el Super Bowl | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:35 - 04 marzo 2026
El receptor abierto pondrá fin a su aventura con Nueva Inglaterra.

Stefon Diggs y los New England Patriots caminarán por rumbos separados. Tras una campaña 2025 destacada en Foxborough, la NFL informó que liberará al veterano receptor abierto después del inicio del nuevo año de la liga, que comienza el 11 de marzo.

Impacto y números en su único año con Nueva Inglaterra

Aunque su etapa con los Patriots fue breve, Diggs dejó una huella importante en la ofensiva del equipo durante la temporada 2025:

  • Juegos disputados: 17 partidos de temporada regular.

  • Recepciones: 85 atrapadas.

  • Yardas recibidas: 1,013 yardas.

  • Touchdowns: 4 anotaciones en liga regular.

  • Postemporada: 14 recepciones, 110 yardas y 1 touchdown en los playoffs con Nueva Inglaterra.

Estos números lo convirtieron en el líder del cuerpo de receptores de los Patriots en 2025, ayudando al equipo a llegar hasta el Super Bowl LX —aunque su producción en el gran juego fue moderada con 3 recepciones y 37 yardas.

Stefon Diggs | AP

Una decisión con matices deportivos y financieros

La salida de Diggs se da pese a su alta productividad, y fuentes indican que es también una decisión ligada al tope salarial y planificación futura, ya que su contrato iba a implicar un impacto importante en el cap de Nueva Inglaterra para 2026.

Tras ser firmado en 2025 con un contrato multianual, Diggs ahora entra a la agencia libre con cifras destacadas y una sólida temporada como carta de presentación, en un mercado que podría buscar sus servicios para reforzar un equipo con necesidades claras en la posición de receptor.

Stefon Diggs: se confirma tercer hijo en camino con otra mujer que no es Cardi B | AP

El legado de un año intenso

Aunque su estancia con los Patriots duró solo una campaña, Diggs se fue con más de 1,000 yardas por recepción, un logro que pocos receptores consiguen, y con la experiencia de jugar en el Super Bowl.

Su retiro de Nueva Inglaterra marca el inicio de una nueva búsqueda de equipo en la NFL, mientras que los Patriots deberán reforzar su grupo de receptores rumbo a la temporada 2026.

Stefon Diggs en partido con los New England Patriots | AP
