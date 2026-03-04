SCJN obliga a la UNAM a devolver dinero a alumno que pagó curso de inglés para titularse

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) devolver el dinero que un estudiante de Derecho pagó por un curso de inglés que tomó como requisito para poder titularse.

El fallo se dio luego de que el alumno promoviera un amparo al considerar que pagar por ese curso vulneraba su derecho a recibir educación superior gratuita.

Durante la sesión de este martes, el máximo tribunal resolvió el caso con siete votos a favor, respaldando la propuesta del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Los ministros concluyeron que el principio de gratuidad en la educación superior también debe incluir los elementos necesarios para obtener el título profesional.

La UNAM vendió un curso de inglés a un estudiante de Derecho para sacar su titulación / FB: @UNAM.MX.Oficial

Un caso único entre la SCJN y la UNAM

El estudiante, inscrito en la modalidad de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, explicó que para poder titularse la UNAM exige acreditar la comprensión de lectura en un idioma extranjero o lengua indígena. Sin embargo, cuando intentó cumplir con ese requisito, la única alternativa que le ofrecieron fue tomar un curso en la Coordinación de Idiomas, el cual tenía costo.

Ante esa situación, decidió tramitar un amparo para exigir la devolución del dinero que pagó por el curso, argumentando que se estaba vulnerando su derecho a la educación gratuita.

La Corte resolvió que la educación en la UNAM debe ser gratuita aunque sea en los cursos / FB: @SCJNMexico

Un juez rechazó inicialmente el amparo

En primera instancia, un juez de Distrito negó el amparo al considerar que el alumno no había sufrido una afectación, ya que existían otras alternativas gratuitas para acreditar el idioma.

Sin embargo, el estudiante presentó un recurso de revisión que llegó hasta la Suprema Corte, donde los ministros analizaron el caso desde la perspectiva del derecho constitucional a la educación.

El Pleno determinó que el Estado debe garantizar el acceso gratuito a la educación superior, incluyendo aquellos requisitos indispensables para poder concluir los estudios y obtener el título.

“Aun reconociendo la problemática relacionada con la suficiencia presupuestal, no se puede llegar al extremo de trasladar al estudiantado dicha carga económica. En ese sentido, se concluyó que la gratuidad de la educación superior debe extenderse como mínimo, a los elementos esenciales que permiten acceder a la titulación de la licenciatura, como lo es dicho curso”, explicó la Corte.

Ahora la UNAM tendrá que regresar el dinero que el estudiante pagó para poder graduarse / FB: @UNAM.MX.Oficial

La UNAM deberá devolver el dinero

Tras la resolución, la Suprema Corte concedió el amparo al estudiante y ordenó que se le reembolse el dinero pagado por el curso de inglés.

Además, estableció que si el alumno cumplió con los requisitos académicos del curso, deberá considerarse acreditado el idioma para que pueda titularse como abogado.