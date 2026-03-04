West Ham sumó tres puntos 'de oro' en su visita a Fulham; Raúl Jiménez fue titular

Tres puntos 'de oro' y West Ham sueña con la salvación. En la Jornada 29 de la Temporada 2025-26 de la Premier League, los Hammers se impusieron por la mínima diferencia en su visita a Fulham. Con ello, llegaron a 28 puntos y, aunque se mantienen en zona de descenso, empataron en puntos a Nottingham Forest, que igualó 2-2 en su visita a Manchester City.

Crysencio Summerville hizo el único gol del partido al minuto 65, en un grave error del portero y la zaga rival. Con ello, el conjunto del este de Londres se reencontró con el triunfo después de tres partidos al hilo sin victoria, dos empates consecutivos y una derrota 5-2 el fin de semana ante Liverpool. Mientras que el club del oeste sufrió su primera derrota tras dos triunfos seguidos y se quedó en el décimo lugar de la tabla, a ocho puntos de zona de Europa League.

Samuel Chukwueze de Fulham se enfrenta a Crysencio Summerville de West Ham en Premier League | AP

Raúl Jiménez fue titular nuevamente en el compromiso, pero tuvo una actuación muy discreta, casi desapercibida. El atacante mexicano tuvo pocas oportunidades de cara al arco y aunque al inicio del segundo tiempo pudo hacerse presente por la vía del penal, el VAR echó atrás la decisión y no se sancionó la pena máxima; salió al minuto 60 y dejó su lugar a Rodrigo Muniz, minutos antes del gol de West Ham.

Error de Leno abrió puerta a victoria de West Ham

Apenas habían transcurrido 30 segundos del partido en Craven Cottage cuando Bernd Leno fue exigido por primera vez y con las dos manos alejó el esférico. Aunque los locales equilibraron el trámite del partido y se fueron al descanso en mejor forma que el rival, para la segunda mitad los Hammers tomaron el control y arrinconaron a los Cottagers en su propio terreno.

Fue gracias al guardameta alemán que el marcador se mantuvo en ceros, con un par de grandes atajadas, incluida una para evitar el autogol de Samuel Chukwueze al minuto 57. Sin embargo, 65' se equivocó en la salida, y luego de salir de su área para cortar una acción del rival, dejó la bola muerta en medio por una falla en la comunicación con Calvin Bassey, y Jared Bowen recuperó para habilitar a Summerville, que definió con un zurdazo pegado a la base del poste.

Joshua King de Fulham se enfrenta a Jean-Clair Todibo de West Ham en la Premier League | AP

Ya con la ventaja en el marcador, el equipo visitante se replegó para defenderse al límite. Fulham, por su parte, se volcó al ataque pero a pesar de que llenaron de centros el área, ninguno encontró un rematador en buena posición para hacer el empate. El encuentro terminó con polémica por un posible penal sobre Rodrigo Muniz en el último minuto que no se sancionó y, al contrario, se marcó como falta contra el portero.

¿Cuándo juegan de nuevo Fulham y West Ham?

Los Cottagers ahora tendrán que darle vuelta a la página de forma rápida, pues el fin de semana se juegan su boleto a Cuartos de Final de la FA Cup. El equipo dirigido por Marco Silva recibirá a Southampton el domingo 8 de marzo a las 6:00 horas (tiempo del centro de México) y a la siguiente semana, domingo 15 a las 8:00 horas, visitarán a Nottingham Forest.

Jarrod Bowen disputa el balón frente a Alex Iwobi en el partido entre West Ham y Fulham | AP